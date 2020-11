Ylva (19) lever med OCD: – En periode brukte jeg bestikk på brødmat

Corona har for mange med tvangslidelser (OCD) forverret situasjonen slik at det går utover liv, jobb og familie, sier psykologer. I flere år følte Ylva (19) at hun hadde kontroll. Så kom pandemien.

