FEDME: Fedme er en av de største helseutfordringene i verden. En ny studie gir håp om at et legemiddel kan bli et alternativ til fedmeoperasjoner. Foto: Mark Lennihan / TT

Studie av legemiddel som senker appetitten: Gikk ned 15 kilo

Et legemiddel som undertrykker sultfølelse, er kalt et gjennombrudd i kampen mot fedme.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

2000 deltagere i en internasjonal studie gikk i gjennomsnitt ned 15 kilo over en periode på 15 måneder. Hver tredje mistet en femtedel av kroppsvekten.

– Resultatene er et gjennombrudd for å bedre helsen til overvektige, sier professor Rachel Battersham ved University College London, som står bak undersøkelsen.

Deltagerne veide i snitt 105 kilo og hadde en kroppsmasseindeks (BMI) på 38. Undersøkelsen startet høsten 2018 og ble gjennomført i 16 land i Asia, Europa, Nord- og Sør-Amerika.

Halvparten fikk medikamentet semaglutid, de øvrige fikk placebo (narremedisin).

BMI: En kroppsmasseindeks på over 30 er definert som fedme, som gir økt risiko for en rekke sykdommer. Foto: NTB

Semaglutid brukes i dag mot diabetes 2, i doser på 1 mg. Deltakerne i undersøkelsen fikk forhøyede doser på 2,4 mg i form av en ukentlig injeksjon.

Påvirker appetitten

Medikamentet påvirker hvordan kroppen regulerer appetitten og etterligner et hormon kalt GLP1, som blir frigitt etter at du spiser et fullt måltid.

Resultatet er dempet sultfølelse.

Begge gruppene som deltok i studien, fikk også rådgivning om lavkaloridiett og økt fysisk aktivitet som skulle motivere dem til å endre livsstil.

Etter 15 måneder hadde semaglutid-gruppen i gjennomsnitt gått ned 15,3 kilo, mens placebo-gruppen hadde gått ned 2,6 kilo.

Tre av fire som fikk semaglutid, mistet mer enn 10 prosent av kroppsvekten. Mer enn hver tredje mistet mer enn 20 prosent.

TYKK: En av fire middelaldrende menn og en av fire kvinner i Norge lider av fedme. Foto: Daniel Leal-Olivas / PA Wire

Erstatter fedmeoperasjoner

– Ikke noe annet legemiddel har kommet i nærheten av å utløse et slikt vekttap, sier professor Battersham ifølge BBC.

Undersøkelsen er publisert i legetidsskriftet New England Journal of Medicine.

– For første gang kan overvektige ved å ta et medikament oppnå hva som tidligere bare var mulig gjennom fedmeoperasjoner, sier Rachel Battersham.

Professor Stephen O’Rahilly ved universitet i Cambridge sier at vekttapet etter bruk av semaglutid er større enn ved noe annet legemiddel mot fedme.

Semaglutid-gruppen oppnådde også en reduksjon i risikofaktorer for hjertesykdom og diabetes, som blodtrykk, blodsukker og midjemål og rapportere om høyere livskvalitet.

– Forandret livet mitt

Forhøyede doser semaglutid har bivirkninger som kvalme, diaré, oppkast og forstoppelse. Femårige studier er i gang for å se om vekttapet kan opprettholdes på lang sikt.

BBC har snakket med Jan, som deltok i undersøkelsen og tok av 28 kilo.

– Legemiddelet forandret livet mitt og endret fullstendig min tilnærming til mat, sier kvinnen fra Kent i England.

Mens slanking har gjort henne miserabel, virket semaglutid helt annerledes, fordi hun følte seg mindre sulten.

Men etter undersøkelsen har appetitten kommet tilbake – og vekten øker.

– Under studien krevde det ingen anstrengelse å miste vekt, men nå er den konstante kampen mot mat tilbake, sier Jan til BBC.

Resultatene fra undersøkelsen er oversendt det europeiske legemiddelbyrået EMA og amerikanske FDA, for at semaglutid skal bli godkjent for behandling av fedme.

1 av 5 kvinner har fedme

Ifølge Helse-Norge er overvekt og fedme en av de største helseutfordringene i verden og gir økt risiko for en rekke sykdommer. Fysisk aktivitet og sunt kosthold er viktige hjelpemidler for å unngå overvekt. Selv små grep kan gi stor helsegevinst og bedre livskvalitet.

Folkehelserapporten fra 2017 viser at en av fire middelaldrende menn og en av fem kvinner i Norge har fedme, med en kroppsmasseindeks (BMI) på 30 eller over.

Ifølge Folkehelseinstituttet er overvekt en BMI på 25–30, mens fedme er en BMI på 30 eller mer. Det er først og fremst fedme som er forbundet med økt helserisiko.