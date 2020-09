Mamma Ragnhild med Jannicke på magen og pappa Lars på sykehjemsrommet som er blitt det nye hjemmet for Isabella. Foto: Line Møller

Bent Høie: - Barn bør ikke bo på sykehjem

Isabella (2) er bare ett av flere syke barn som er plassert på sykehjem for eldre. – Barn bør ikke bo på sykehjem, sier helseminister Bent Høie (H).

I sommer flyttet dødssyke Isabella (2) inn på et sykehjem for eldre. I strid med foreldrenes ønske.

De vil heller pleie datteren hjemme sammen med søsknene – med avlastning fra kommunen.

– Men fordi kommunen ikke kunne gi oss annet tilbud enn en sykehjemsplass, følte vi oss tvunget til å takke ja, sier mamma Ragnhild Halsten (26) og Lars Kyllo (31) fra Elnesvågen i Møre og Romsdal.

Ni barn under 18 år og 94 personer mellom 18–49 år bor på institusjon for eldre, viser nye tall fra Helsedirektoratet.

Mens tre av de mindreårige barna ville flytte, ønsket 24 av de unge og voksne seg annen en bolig.

De første månedene var Isabella som alle andre babyer Foto: Privat

I over 20 år har politikerne lovet at det skal bli slutt på å plassere barn og unge på institusjon for eldre. I 2017 vedtok et enstemmig storting at barn ikke skal bosettes på sykehjem i strid med familiens ønske og barnets beste.

– Men praksisen lever i beste velgående, sier generalsekretær i LHL Hjerneslag Tommy Skar.

Nå har hjerneslagforeningen varslet Riksrevisjonen, i håp om å få slutt på at barn og unge bor på sykehjem for eldre.

– Barn bør ikke bo på sykehjem, sier helseminister Bent Høie (H).

VG har spurt ham om hvorfor praksisen fortsetter.

– Det er den som er ansvarlig for å gi et tjenestetilbud, som skal sørge for at tjenestene som gis er forsvarlige og at pasienten og pårørendes medvirkningsrett er ivaretatt, sier Høie i en e-post til VG.

Foto: Frode Hansen

Kommuneansvar

I dag forteller VG historien om Isabella (2) Fra Hustadvika som lider av den sjeldne stoffskiftesykdommen Tay-Sachs. Hun blir raskt dårligere og har kort forventet levetid.

I ett og et halvt år har foreldrene bedt kommunen om hjelp og avlastning slik at de kan pleie datteren hjemme. Plassen Isabella fikk på Fræna sykehjem- og omsorgssenter i sommer var ment som en midlertidig løsning. Nå er tilbudet utvidet til jul.

– Vi er redd for at Isabella aldri vil komme hjem til oss igjen, at hun vil dø her på sykehjemmet, sier mamma Ragnhild.

Høie sier at helsetjenestene så langt som mulig skal ivareta barnet og familiens behov og ønsker.

– Men helse- og omsorgstjenesten må samtidig sørge for at tjenestene som ytes er forsvarlige. Dette er en krevende balansegang, og vi er kjent med at Fylkesmannen er i dialog med kommunen om utformingen av tjenestetilbudet i den aktuelle saken, skriver Høie til VG.

Isabella i dag. 2,5 år gammel. Foto: Line Møller

Ifølge Høie foreligger det flytteplaner for de tre andre barna som har ønsket seg bort fra sykehjemsplassen.

– Men planer om flytting betyr ikke at det faktisk skjer, sier generalsekretær i LHL Hjerneslag Tommy Skar.

– For gruppen 18–49 år avdekker vi årlig at det foreligger flytteplaner for noen, men at plasser fylles de opp med nye barn.

Fortvilte politikere

Stortingspolitiker Nicholas Wilkinson (SV) blir opprørt når han hører om Isabella.

– Det er uhørt at barn fortsatt bor på sykehjem, sier han til VG.

Sammen med Olaug Bollestad (KrF) fikk han for tre år siden Stortinget med seg på å få satt en stopper for praksisen.

– Jeg trodde virkelig at dette nå var endret. Så viser det seg at barn fortsatt bor på institusjon, selv om familien ikke ønsker det. Det er veldig trist.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Tidligere i høst sendte han spørsmål til helse- og sosialministeren om hvorfor praksisen fortsetter, denne uken har stortingsrepresentant Sylvi Listhaug (Frp) også spurt statsråden hva han vil gjøre for å sikre at kommuner som har bosatt barn på sykehjem, i strid med familiens ønske og Stortinget vedtak, rydder opp i dette.

I fjor sommer dro Listhaug selv på besøk til familien i Elnesvågen etter å ha lest saken i VG. Det er hjerterått at dødssyke Isabella ikke får hjelp, sa hun til VG. I sommer besøkte hun dem på nytt.

– Jeg er fortvilet over situasjonen denne familien står i. Jeg mener de er kjørt i senk. De har ropt om hjelp over lang tid, først og fremst om hjelp på natten slik at de får bedre søvn og struktur på dagene, og når de kom til det punktet at familien at familien nesten ikke henger sammen, så svarer kommunen med barnevernet, istedenfor å sette inn hjelp, sier hun til VG.

Nylig kom det frem at helsetjenesten i Hustadvika kommune har sendt en bekymringsmelding til barnevernet, hvor de mener at foreldrene ikke gir Isabella den pleien hun trenger.

Foto: Frode Hansen

Listhaug understreker at hun forstår at det er vanskelig for kommunen å stille med kompetanse og personell til å ta seg av et lite og dødssykt barn.

– Men det må være mulig å sende noen på opplæring, og tilrettelegge slik at man kan hjelpe til med å ivareta denne familien i den korte tiden Isabella har igjen å leve.

Kommunedirektøren i Hustadvika kommune Per Sverre Ersvik opplyser i en e-post til VG at kommunen nå har helsepersonell i videreutdanning på barnepalliasjon ved OsloMet.

Foto: Line Møller

Ikke fullgodt tilbud

Isabella er ikke med i den ferske statistikken fra Helsedirektoratet fordi hun havnet på sykehjem i sommer, etter at antallet barn og unge på sykehjem ble samlet inn.

Siden Isabella fikk diagnosen på den medfødte og uhelbredelige sykdommen, har foreldrene gjentatte ganger forsøkt å få avlastning og hjelp til å pleie datteren. Samtidig som de har forsøkt å forberede seg på at jenta deres ikke blir mer enn fire-fem år. Trolig mindre.

– Et sykehjem er ikke noe sted for en toåring. Vi vil ha Isabella hjemme, sammen med oss, den lille tiden hun har igjen å leve, sier Lars.

Kommunedirektøren i Hustadvika vil ikke gå inn på situasjonen til den aktuelle familien da de ikke kommenterer enkeltsaker i mediene. Til tross for at familien vil oppheve taushetsplikten, ønsker Ersvik kun å svare generelt på VGs henvendelse.

– På generell basis mener Hustadvika kommune at opphold på sykehjem for et dødssykt barn ikke er et fullgodt tilbud, og det er ikke en løsning som kommunen primært ønsker, skriver Ersvik i en e-post.

Videre skriver han at kommunen i noen tilfeller, til tross for kontinuerlig innsats og fokus, ikke har lyktes i å skaffe tilstrekkelig kvalifisert personell til å tilrettelegge de tilbud og tjenester som kommunen primært ønsker.

– Dette skyldes ikke alltid mangel på økonomiske ressurser, da kommunens økonomi i slike saker er underordnet, men er en konsekvens av at det ikke har lyktes å rekruttere nok medarbeidere.

Publisert: 20.09.20 kl. 20:22