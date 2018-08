SKAPER REAKSJONER: Tirsdag delte Ida Wulff blogginnlegget som har skapt reaksjoner hos Folkehelseinstituttet. Foto: Skjermbilde

Blogger i vaksinekrangel: Mener HPV-vaksine er «ræva»

Bloggeren Ida Wulff kaller gratis HPV-vaksine «ræva» på sin egen blogg. Folkehelseinstituttet (FHI) reagerer på blogginnlegget. – Man bør overlate spesifikke medisinske anbefalinger til helsepersonell, mener overlege ved FHI.

Tirsdag skrev bloggeren Ida Wulff at den gratis HPV-vaksinen som blir tilbudt til alle kvinner født etter 1991 er «ræva». Vaksinen (Cervarix) beskytter mot livmorhalskreft og annen kreft som skyldes HPV.

Wulff viser til en dyrere vaksine, Gardasil, som hun mener burde blitt spandert på folket.

I blogginnlegget skriver hun:

«Først var jeg snurt fordi jeg er tre måneder for gammel til å få den gratis, og må punge ut 4000 kroner for tre sprøytestikk. Men så lærte jeg at den noen av dere (som er født i 1991 og senere) får gratis, er en ræva vaksine. Så jeg hadde altså valgt å betale for den bedre, selv om jeg ble tilbudt den gratis vaksinen. Hvor er paraplyen her, spør du. Paraplyen er: Skal du gjøre noe, så gjør det ordentlig. Og vårt lille rike Norge kunne vel gjerne spandert på folket en skikkelig vaksine.»

Flere lesere har reagert på Wulffs innlegg i kommentarfeltet. En skriver «nå begynner jeg å frike litt ut». En annen skriver at hun «angrer enormt» på å ha tatt vaksinen etter å ha lest innlegget, og spør om vaksinen kan gi henne kreft eller gjøre henne syk på andre måter.

Tidligere i år viste en studie , utført av Folkehelseinstituttet , at det har vært en stor nedgang i forekomst av HPV etter vaksinering. Vaksinen har gitt en bedre effekt enn ventet.

Folkehelseinstituttet reagerte på innlegget i kommentarfeltet og har oppfordret bloggeren om å oppklare det de kaller misforståelser om vaksinen i innlegget.

Etter Folkehelseinstituttets kommentar skrev Wulff:

«Edit: Nei, gratisvaksinen er ikke farlig. Det er bedre å ta den enn å ikke ta noe. Men les deg opp, og betal for Gardasil 9 hvis du har mulighet. Takk for meg.»

Folkehelseinstituttet mener at oppdateringen ikke er i tråd med oppfordringen de sendte bloggeren. Videre skriver de at Wulff har mange følgere og en sterk stemme blant unge kvinner.

Ida Wulff ønsker ikke å kommentere blogginnlegget overfor VG.

– Det er helt feil

Overlege ved FHI, Margrethe Greve-Isdahl, vil først oppklare at de to vaksinene har likeverdig effekt når det kommer til kreftforebygging.

– Det er nok enkelt å tro at fordi to vaksiner har forskjellig innhold, så vil de ha forskjellig effekt, men det er bevist at begge gir 90 prosents beskyttelse mot forstadier til livmorhalskreft, sier hun.

Forskjellen ligger i beskyttelse mot kjønnsvorter.

– Er det Ida Wulff skriver fullstendig feil?

– Hun skriver at det er en «ræva» vaksine. Det er helt feil og kan i verste fall føre til at enkelte ikke stoler på den gode, forebyggende effekten til den vaksinen som brukes, sier Greve-Isdahl.

– Vil du si det er skummelt at bloggere, uten medisinsk erfaring, uttaler seg slik?

– Jeg vil si det er bra at Ida Wulff og andre bloggere skaper engasjement og oppmerksomhet rundt helserelaterte spørsmål. Men man bør overlate spesifikke medisinske anbefalinger til helsepersonell, sier Greve-Isdahl og påpeker at bloggere med mange lesere også har et stort ansvar.

Ida Wulff er tilknyttet mediebedriften United Influencers. VG har torsdag kveld ikke lykkes med å få en kommentar fra dem.