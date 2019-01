Tonje (40) har bipolar lidelse: Sykdommen knyttes til høy IQ

Norske forskere har for første gang avdekket genetisk sammenheng mellom bipolar lidelse og intelligens. Tonje (40) er bipolar og har hatt mange tunge perioder. Likevel er trebarnsmoren opptatt av at sykdommen også kan ha positive sider. Her er gode råd for å leve best med diagnosen.