Mirna (18) får

akneproblemer

allerede i

syvende klasse. Hun bruker

store summer

på hudpleie,

men ingenting

fungerer. Etter å ha

forsøkt alt annet,

begynner hun på

legemiddelet

isotretinoin. Så kommer

bivirkningene.

Drømmen

om ren hud

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

På et tidspunkt i behandlingen ønsker Mirna bare å slutte.

Bivirkningene hun får av medisinen blir for mye.

– Jeg orket ikke mer.

En dag på jobb, begynner hun å klø over alt.

– Når jeg kommer hjem, ser jeg at jeg har utslett over hele kroppen. Bokstavelig talt fra topp til tå.

Hun blir redd.

Isotretinoin er en medisin primært brukt til å behandle alvorlig akne.

I 2004 fikk i overkant av 2000 nordmenn forskrevet resept på medisinen.

Siden den gang, har bruken skutt i været.

De ferskeste tallene fra Reseptregisteret er fra 2020. Da var det nesten 22.000 som fikk forskrevet isotretinoin. Det er en økning på over 800 prosent.

Har behovet for aknemedisin også økt?

– Det har vi ikke noe grunnlag for å si, forklarer Ingrid Aas, overlege i Legemiddelverket.

– Man kan jo løfte det, og si at man kanskje har mer fokus på utseende i dag, enn da isotretinoin kom på markedet. Samtidig er det viktig at de som har alvorlige problemer får skikkelig behandling før man får skader i huden.

Aas synes det er vanskelig å si noe om aknemedisinen er for mye eller for lite i bruk i dag.

– Men det har nok vært for lite brukt tidligere.

– Visste ikke hvor ille det kunne bli

Mirna Osmanovic begynner på isotretinoin-behandlingen i januar 2022. I dét hun starter, starter også bivirkningene.

– De kom veldig brått på. Det var drastiske endringer. En ganske røff start.

Det første hun legger merke til er at aknen forverrer seg. Det er hun forberedt på at skal skje. Men ellers vet hun lite om bivirkningene hun skal føle på i tiden fremover.

– Jeg hadde hørt på forhånd at isotretinoin er veldig effektivt mot akne, og at det finnes en god del bivirkninger, sier Osmanovic.

– Men jeg visste ikke hvor ille det faktisk kunne bli.

Fysisk og psykisk belastning

Det er ikke hundre prosent kartlagt hvordan isotretinoin virker, forklarer overlege Ingrid Aas i Legemiddelverket.

Men vi vet at legemiddelet tørker ut talgkjertlene.

– Isotretinoin er for dem som har alvorlig akne, ikke for dem som har litt her og der. Det er det siste man prøver, sier Aas.

Hun er klar på at isotretinoin er et legemiddel med en del alvorlige bivirkninger.

– Men for noen er den fysiske og psykiske belastningen av akne svært utfordrende. Da er det godt det finnes et behandlingsalternativ.

Utmattet av bivirkninger

På jobb kjenner Mirna at det klør over hele kroppen. Utslettet er over alt.

– Jeg begynte å gråte fordi jeg skjønte ikke hva det var, eller om det kom til å gå bort, forteller 18-åringen.

I kontakt med hudlegen finner hun ut at dette er en bivirkning på medisinene. Etter hvert som tiden går, opplever Mirna også at huden blir tørrere.

– Og jeg fikk veldig tørre øyne. De var helt røde hele tiden, og hovnet opp.

Hun beskriver at det enkelte ganger gir henne blurry syn.

Bivirkningene gjør henne utmattet.

– Jeg følte meg skikkelig, skikkelig sliten.

Hun prøver så godt hun kan å prestere på både jobb og skole, men til tider er det vanskelig.

– Jeg fikk mye smerter i ryggen og magen.

For mye fysisk aktivitet orker hun ikke. Hvis hun prøver å trene, blir hun bare svimmel. Mirna merker endringene på kroppen.

– Det gikk jo på selvbildet.

Strengt for gravide

Det er strengt å gå på isotretinoin, forteller Aas fra Legemiddelverket.

– Det er knyttet til de alvorlige bivirkningene. Den sterkeste er at det er fosterskadelig. Det er veldig strengt for kvinner som kan bli gravide.

Derfor må kvinner som skal bruke legemiddelet på et graviditetsbeskyttende program. Man oppfordrer til å bruke prevensjon uten risiko for brukerfeil, risiko for brukerfeil,F.eks. p-stav og hormonspiral. eller dobbel prevensjon dersom man går på annen prevensjon annen prevensjonF.eks. p-piller og p-ring..

Én måned etter avsluttet behandling er det ikke lenger problematisk å bli gravid.

Isotretinoin har også flere kjente bivirkninger.

– Det kan påvirke leververdier, kolesterol, og fettstoffer i blodet blant annet. Derfor skal det tas regelmessige blodprøver. Det gjelder både for kvinner og menn.

Aas forteller at man også i 2018 fikk bivirkningsrapporter om forverret psykisk sykdom. Det gjelder hovedsakelig forverring av eksisterende depresjon, angst og humørsvingninger.

– Pasienter som opplever dette skal følges opp. Men det er ikke den vanligste bivirkningen, heldigvis. Det vanligste er tørre slimhinner og hud. Det får nesten alle. Så kan man også få muskel- og skjelett-smerter, forteller Aas.

Føler seg ukomfortabel

Mirna nærmer seg slutten av behandlingen. Det er nå hun kjenner at det begynner å bli for mye. Alle bivirkningene har blitt en del av hverdagen.

– Det var en periode når det var en måned igjen av kuren, hvor jeg bare var sånn «jeg vil slutte». Jeg orket ikke mer.

Hun føler seg ukomfortabel.

– Jeg følte at det alltid var noe. Jeg var aldri 100 prosent frisk.

Men siden hun nærmer seg slutten, fortsetter hun likevel.

– Jeg tenkte at det kom til å bli verdt det. At det bare var en liten periode av livet.

I juni er behandlingen endelig over. Hun kan slutte på pillene.

– Da følte jeg meg med en gang mye bedre. Alt av bivirkninger forsvant. Jeg følte meg ikke lenger sliten, og hadde fått fin hud, forteller Mirna tre måneder senere.

– Alt ble mye bedre når jeg sluttet.

– Hadde du gått gjennom behandlingen igjen, hvis du visste hvor mye bivirkninger du skulle kjenne på?

– Ja. Jeg har alltid hatt en drøm om fin og ren hud, sier Mirna.

– Jeg følte at uansett hva jeg måtte gjennom, så var det verdt det.

Men det har ikke vært lett.

– Jeg tror at folk tenker at dette er den lette utveien. Det er det ikke. Det er en lang prosess.

– Hadde jeg hatt muligheten til å bare gjøre vanlig skin care, og rense huden for å bli bra, hadde jeg heller valgt det.