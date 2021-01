Personlighetstypen som takler pandemien best - og verst

En ny, omfattende Harvard-studie viser at mennesker med et spesielt personlighetstrekk takler coronakrisen dårligere enn andre. Her er psykologenes råd.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

En del mister gnisten – andre tar det med ro. Det er ikke en tilfeldighet hvordan vi takler coronakrisen. En ny studie fra Harvard viser at en viss type mennesker takler pandemien bedre enn andre.