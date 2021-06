De beste treningstipsene for seniorer

Små grep gir store resultater, og det er aldri for sent. Hvordan trene i 50-, 60-, 70- og 80-årene? Her får du konkrete tips og øvelser, og treningsekspertens aktivitetsplan tilpasset alder.

Av Hans Petter Treider og Gabriel Aas Skålevik (foto)

