Ny studie: Slik kan covid-vaksinen påvirke mensen

Det har vært et mysterium at kvinner opplever mensforstyrrelser etter coronavaksinen. Nå kaster en ny studie lys over problemet. Opplever du endringer, må du være oppmerksom på dette, sier FHI-forsker.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Da coronavaksinene ble utviklet og testet, fikk deltagerne flere spørsmål av forskerne.

Men det var ett spørsmål forskerne ikke stilte, ifølge det amerikanske magasinet Time: