SEPARERT: De siamesiske tvillingene Farah og Haneen dro sammen til Saudi-Arabia for å separeres. Bare Haneens liv lot seg redde. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Farah måtte ofre livet for å redde søsteren Haneen

Publisert: 08.01.18 22:59

HELSE 2018-01-08T21:59:21Z

Livet deres sto i fare da de delte bekken og underkropp. Nå er tre måneder gamle Farah erklært død, mens Haneen overlevde den 12-timers lange operasjonen.

Legene ved barnesykehuset King Abdullah i saudiarabiske Riyadh erklærte operasjonen som vellykket da de klarte å redde Haneens liv, skriver arabiske BBC .

Da tarmen, leveren og bekkenet til de siamesiske tvillingene ble separert ble Farah erklært død. Søsteren kunne ikke forsyne henne med blod lenger. Den lille babyen hadde hverken et fungerende hjerte, lunger eller hjerne til å overleve, opplyser sykehuset. Dette til tross for at jentene hadde adskilte hjerter og lunger ved fødsel.

Tvillingsøstrene Farah og Haneen ble flydd til Saudi-Arabia fra Palestina, da det ikke finnes medisinske fasiliteter til slike operasjoner på Gazastripen. Ifølge FN har helsevesenet der blitt mye verre etter at det ble gjenstand for blokade både fra israelsk og egyptisk side.

Forskere har ikke funnet ut hvorfor, men jentetvillinger har en bedre sjanse for å overleve enn gutter. Rundt 70 prosent av siamesiske tvillinger er jenter. Likevel er det flere guttetvillinger som vokser sammen i livmoren. Sammenvokste søsken er sjeldne, og blir kun født en gang for hver 200.000 fødsel.

