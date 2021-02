Professor advarer mot skjult hjertesvikt

Eksperter mener at tusenvis lider av alvorlig hjertesvikt uten å vite det: – Mange tolker det som en normal aldring, sier professor Gustav Smith. Her er symptomene du bør være på vakt for.

Sarah Brennsæter

Katarina Forsberg/Aftonbladet

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden