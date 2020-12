PSYKOSOSIALT TEAM: Sosialkonsulent Jeanette Tørres (t.v.), sosialkonsulent Tuva Tjernstad, sosialkonsulent Tone Jeksrud, seksjonsleder Torstein Kjærsund, sosialkonsulent Ingrid Sameien, sosialkonsulent Anne Cathrine Kjærsrud, spesialsykepleier Trine Margrethe Voll og spesialsykepleier Ane Ludvigsen. Foto: Helge Mikalsen, VG

Mange sliter psykisk: Disse skal hjelpe Oslo-folk i julen

Coronafrykt, arbeidsledighet og ensomhet er blant det som har ført til psykiske problemer under pandemien. Oslo rigger seg for julen med dette laget.

Oslos helsebyråd Robert Steen har uttrykt sterk bekymring for Oslo-folks psykiske helse nå som vi nærmer oss 10 måneder med corona, og julen står for dør.

– Etter så mange måneder er langtidsvirkningene i ferd med å bli alvorlige. Oslo er blant annet en by med 40 prosent alenehusholdninger, så mange føler på ensomhet, sier Steen.

Ellen Kobro, som er seksjonsleder i helseetaten med ansvar for psykisk helse, deler Steens bekymring:

– Alle hjelpetelefoner har hatt enorm pågang gjennom coronaperioden, og alle melder om at det er lengre og mer alvorlige samtaler, også om selvmord.

For de alvorligste psykososiale tilfellene, har hovedstaden et eget team med sykepleiere og sosionomer som rykker ut ved akutt behov 24 timer i døgnet. Sosial og ambulant akutt-tjeneste (SAA) holder til ved Oslo legevakt.

BEREDT FOR JUL: Torsdag kveld besøkte helsebyråd Robert Steen Oslo legevakt for å høre om seksjonsleder Torstein Kjærsund og resten av Sosial ambulant akutt-tjeneste (SAA) var godt forberedt før juledagene. Foto: Helge Mikalsen, VG

– På nyttårsaften har vi maksimal bemanning med syv personer på nattevakt, for erfaringsmessig er det en kveld og natt med mange utrykninger. Resten av julen er vi normalt bemannet med fire-fem ansatte per kveld, sier seksjonsleder Torstein Kjærsund.

Han hadde innstilt seg på at coronapandemien ville føre til en økning i antall henvendelser, men overraskende nok har det motsatte foreløpig skjedd.

– Vi pleier å ligge på cirka 7000 henvendelser innen området psykisk helse i året, men i år ser det ut til at vi havner på litt i overkant av 6000. Vi kjenner ikke årsakssammenhengen, men dette kan nok være ganske komplekst, sier Kjærsund.

Tidligere har det kommet frem at også antall bekymringsmeldinger til barnevernet gikk ned da Norge stengte ned.

OVERRASKET: – Vi merket at henvendelsene gikk ned under nedstengingen og opp igjen i sommer, og nå har det gått litt ned igjen. Totalen for hele året er altså en liten nedgang i alle typer henvendelser, som seksuelle overgrep, rusmisbruk, psykiske plager og selvmordsproblematikk, sier Torstein Kjærsund. Foto: Helge Mikalsen, VG

Det beroliger absolutt ikke helsebyråd Robert Steen, som mener at den største psykiske smellen kan komme etter pandemien.

– Nå er alle litt i samme båt, man ser ikke forskjell på dem som er på hjemmekontor og dem som er permittert. Men når dette er over og de fleste drar tilbake på kontoret, mens andre blir sittende igjen hjemme uten jobb, da kan det bli annerledes, sier Steen.

Ikke flere selvmord

Mange har fryktet at antall selvmord vil øke på grunn av corona, men det har ikke vært tilfelle foreløpig. Tallene fra Sosial ambulant akutt-tjeneste tyder på at det har vært stabilt sammenlignet med i fjor.

De har fått varslet 70 selvmord i Oslo hittil i år (t.o.m. uke 48), og ser dermed foreløpig ingen økning.

For Norge totalt ser det ut til at antall selvmord har gått ned med 12,5 prosent i mars, april og mai 2020 sammenlignet med samme periode de fem foregående årene.

Det er professorene Ping Qin og Lars Mehlum ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) som står bak denne analysen, som de har publisert en kommentar om i tidsskriftet Acta Psychiatrica Scandinavica.

Tallene er hentet fra dødsårsaksregisteret som viste at det til nå er registrert 140 selvmord i Norge de tre første månedene av pandemien, noe som altså er en nedgang.

Foto: Helge Mikalsen, VG

Forskeren Ping Qin forklarer resultatet slik på uio.no: – Omfattende krisesituasjoner kan på kort sikt føre til økt samhold og sosial integrasjon under slike vanskelige tider, slik at personer som ellers er marginalisert i større grad kan bli inkludert og få mer sosial støtte.

– Mange kan også oppleve at livet i krisetider får et annet fokus, slik at tidligere vanskeligheter blir mindre presserende, forklarer professoren.

– Kanskje er det også slik at vi blir flinkere til å ta vare på dem som sliter ekstra mye når vi alle har det litt vanskelig? undrer Ellen Kobro i Helseetaten.

Ellen Kobro er seksjonsleder i helseetaten i Oslo med ansvar for psykisk helse. Foto: Privat

Mental Helses hjelpetelefon meldte likevel i september om en stor økning av unge som tok kontakt med selvmord som tema. I første halvdel av 2019 handlet 276 chatter om dette temaet, mens tallet hadde økt til 1458 første halvdel av «coronaåret».

Også helseminister Bent Høie har fryktet at selvmordsraten vil stige, enten under eller etter coronapandemien.

– Når noen vil stå igjen i en fortsatt krise. Det er de som etter dette står uten jobb, går gjennom samlivsbrudd eller har fått forverrede psykiske helseutfordringer. Det kan være spesielt tøft for dem å se at livet for andre går videre, har Høie uttalt til VG.

Jeanette Tørres (til høyre) tror SAA-teamet kan vente seg en større pågang etter pandemien. Her i samtale med kollega Ingrid Sameien. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Selv om det foreløpig ikke er flere henvendelser, så er de annerledes: Mange flere snakker om ensomhet nå, sier sosialkonsulent Jeanette Tørres, som er vaktansvarlig i SAA-teamet på Oslo legevakt torsdag kveld.

Hun synes munnbind og smittevernhensyn gjør det mer krevende å gi god hjelp til de som trenger hjelp og omsorg.

– Det skal bli bra å komme tilbake til en normaltilstand. Men når det gjelder psykiske helseutfordringer, er vi forberedt på at den store bølgen kan komme nettopp da, sier Tørres.

Trenger du hjelp?

Bor du i Oslo og trenger å komme i kontakt med Sosial ambulant akutt-tjeneste (SAA), er telefonnummeret deres 23 48 70 90

Trenger du noen å snakke med? (Gjelder for hele landet):

Mental Helse kan nås på telefon 116 123 og på svartjenesten Sidetmedord.no

Kirkens SOS kan nås på 22 40 00 40.

Kors på halsen er Røde Kors’ nettside for deg under 18 år.

Rådet for psykisk helse har laget denne oversikten over hjelpetelefoner og nettsteder.