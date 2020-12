MED HJERTE FOR PÅRØRENDE: Hvis sønnen Mats (25) fortsatt levde, hadde helsebyråd Robert Steen gått med en konstant frykt for at han skulle bli smittet av corona. Foto: Frode Hansen

Helsebyråd Robert Steen: Bekymret for Oslo-folks psykiske helse

Etter snart 10 måneder med corona er det nå den psykiske helsen blant Oslos innbyggere som bekymrer helsebyråd Robert Steen mest.

– Det er flere ting som gjør situasjonen ekstra vanskelig i Oslo: Arbeidsledigheten har økt mer her enn i resten av landet, mange av våre innbyggere bor alene, vi har mange studenter som har blitt isolert, og en del med minoritetsbakgrunn bor i store familier på liten plass. Slår man dette sammen med en pandemi, har vi mange faktorer som påvirker den psykiske helsen negativt, sier Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap).

Hvis det kommer en vaksine til Norge i desember, vil den først gå til sykehjem i nettopp Oslo-området, har statsminister Erna Solberg bekreftet. Grunnen til dette er praktisk: Det blir for få doser til å splitte opp på alle kommunene.

SLÅR ALARM: Gjennom hele pandemien har helsebyråd Robert Steen snakket om smittevern, testing og vaksiner på pressekonferansene fra Oslo rådhus, men nå slår han alarm om den psykiske helsen i hovedstaden. Foto: Vidar Ruud

– Men det er viktig å huske at dette ikke er over i det vi får vaksiner. Da begynner reparasjonsjobben. For psykiske problemer har en tidsforskyvning i seg, som ikke er tilfelle for fysiske skader, sier Steen, og sender med det et signal til regjeringen om at det er behov for økonomiske «coronapakker» for psykisk helse også etter at pandemien er slått ned.

Flest arbeidsledige

Da samfunnet stengte ned i mars, steg arbeidsledigheten bratt. Siden har ledigheten falt, helt til den begynte å stige igjen i november. Og størst prosentvis oppgang hadde Oslo, der det i november ble 24 prosent flere helt ledige enn ved utgangen av oktober.

Oslo har landets høyeste andel helt ledige med 5,8 prosent.

– Å oppleve at man plutselig ikke har noe å stå opp til, og at det ikke lenger er bruk for deg, kan ha stor innvirkning på den psykiske helsen, sier Robert Steen.

Det er særlig arbeidstagere under 30 som har blitt rammet av ledighet. Han er også bekymret for familier med minoritetsbakgrunn, som kanskje er avhengig av den ene inntekten som ikke lenger kommer.

– Vi er også en by med mange studenter. Mange av dem har gitt uttrykk for at det har vært vanskelig å være isolert i en ny by.

– Oslo har dessuten hele 40 prosent alenehusholdninger, så det er mange som føler på ensomhet i denne tiden, sier han.

Dobbelt belastet

Pårørende til syke og funksjonshemmede er en annen gruppe helsebyråden er bekymret for i disse dager.

– Dette er noe jeg vet mye om selv etter å ha levd store deler av livet mitt som pårørende, sier Robert Steen.

Han er sønn av den kjente Ap-politikeren Reiulf Steen, som slet med alkoholisme og depresjoner. Og i fjor fortalte han NRK om sønnen Mats (25), som hadde muskelsykdommen Duchennes og døde i 2014.

Mats satt i rullestol og var sjelden ute blant folk. Han tilbrakte det meste av tiden foran dataskjermen og spillet «World of Warcraft», men etter hans død viste det seg at det foreldrene trodde var et ensomt liv, hadde vært noe helt annet.

– Jeg tenker mye på hvordan det ville vært om Mats hadde levd under denne pandemien, sier Steen

– Vi hadde vært konstant livredde, for hvis han hadde blitt smittet, hadde utfallet sannsynligvis vært gitt: Han hadde nok ikke overlevd.

PÅRØRENDE: Robert Steen med bilde av sønnen Mats som døde i 2014. Foto: Frode Hansen

– Frykten som pårørende nå står i er enorm. Både for at den man har omsorgen for skal bli smittet og for at man selv skal bli det, slik at man ikke lenger kan fungere som omsorgsperson. I tillegg har mange fått en ekstra stor byrde fordi hjelpetilbudene er færre, sier Steen.

Han frykter at mange kan gå på en psykisk smell.

– Dette er folk som biter tennene sammen, og hverken har ork eller mulighet til å delta i den offentlige debatten. Men her vil vi kanskje se noen skumle statistikker i etterkant.

Helsebyråden mener det kan virke som folk sliter mer nå enn i første bølge av pandemien.

– Etter så mange måneder er langtidsvirkningene i ferd med å bli alvorlige. Heldigvis er vi blitt et mer åpent samfunn, der det er greit å snakke om psykiske problemer.

BRA MED ÅPENHET: – Alle mennesker kan rammes av psykiske problemer, til og med politikere. Jeg synes Kjell Magne Bondevik var berømmelsesverdig da han snakket åpent om sine problemer, noe også min far gjorde etter hvert. Foto: Frode Hansen

Mental Helse, Kirkens SOS, Røde Kors og Mental Helse ungdom har alle lavterskeltilbud for dem som trenger noen å snakke med.

Enorm pågang

– Alle hjelpetelefoner har hatt enorm pågang gjennom coronaperioden, og alle melder om at det er lengre og mer alvorlige samtaler, sier Ellen Kobro, som er seksjonsleder med ansvar for Psykisk helse og Avhengighet i helseetaten i Oslo.

– Vi vet ikke hvordan dette kommer til å utvikle seg på lengre sikt, så vi må følge nøye med. Det er ingen tvil om at mange har det fryktelig vanskelig, og nå kommer julen, mens suppekjøkkener og andre lavterskeltilbud er stengt, sier hun.

– Den andre bølgen er verre

Kobro merker at det i Oslo er stor forskjell på første coronarunde i mars-april og hvordan det er nå.

– TA KONTAKT: – Nesten alle kjenner noen i nettverket sitt som har det tøft psykisk. Hvorfor ikke bare ta kontakt? Du trenger ikke invitere alle på julemiddag, men å vise at du bryr deg kan gjøre en forskjell. Vi må ta frem omsorgsdelen i oss, sier Ellen Kobro, seksjonsleder i helseetaten i Oslo. Foto: Privat

– Selv om det var dramatisk med nedstengingen, så gikk det da mot sommer og lysere tider. Nå er det mørkt og trist og folk er lei av at det har vart så lenge. Heldigvis er de kommunale tjenestene nå mer åpne, og mange har der funnet nye måter å jobbe på.

– Hva kan vi gjøre for å hjelpe dem som sliter psykisk?

– Mange frivillige organisasjoner har oppgaver for dem som ønsker å hjelpe til, for eksempel har Frivillighetssentralen gått over fra besøksvenner til telefonvenner. Men bare det å ringe en du ikke har snakket med på lenge, eller gi et smil til noen på gaten, kan være til hjelp. Det løser ikke problemene til dem som trenger helsehjelp, men vennlighet hjelper alltid, mener helsebyråd Robert Steen

– Disse små tingene er kanskje viktigere enn det noen gang har vært i vår levetid.

Trenger du noen å snakke med?

Mental Helse kan nås på telefon 116 123 og på svartjenesten Sidetmedord.no

Kirkens SOS kan nås på 22 40 00 40.

Kors på halsen er Røde Kors’ nettside for deg under 18 år.

Rådet for psykisk helse har laget denne oversikten over hjelpetelefoner og nettsteder.