HØY EGENANDEL: Her har Åshild Bruun-Gundersen (t.h) og Torill Eidsheim (H) nettopp fortalt Annika Fallsen Huhtala og Marie Otterbeck Gravråd i Ung Kreft at de ønsker å endre forskriften slik at egenandelen for hormonbehandling ved fertilitetsbevarende behandling dekkes av det offentlige. Foto: Hallgeir Vagenes

Vil dekke egenandel for å fryse egg ved alvorlig sykdom: – Ikke alle som har 17.000 på konto

HELSE 2018-12-11T18:20:04Z

Kvinner som blir alvorlig syke må betale opptil 17.416 kroner for hormonbehandling hvis de ønsker å fryse ned egg før de skal starte med behandling. Egenandelen fører til at mange velger vekk muligheten, ifølge foreningen Ung Kreft.

Publisert: 11.12.18 19:20

Nå går Frp, Høyre og Venstre inn for at fortolkningen av regelverket skal endres, slik at infertilitet etter behandling av alvorlig sykdom vil bli sett på som en følgesykdom.

Det innebærer dermed at alle kostnader i forbindelse med lagring av egg i forkant av behandling vil bli fullt finansiert av det offentlige.

Høy egenandel

Kvinner i fertil alder får i dag tilbud om å ta ut egg hvis de blir rammet av alvorlig sykdom og den medisinske behandlingen kan gå ut over fertiliteten.

I fjor ble det vedtatt at uthenting, frysing og oppbevaring av egg dekkes av staten, men kostnaden for den nødvendige hormonbehandlingen har hittil ikke blitt dekket. Prislappen på dette er 17.416 kroner.

Stortingspolitikerne Åshild Bruun- Gundersen (Frp) og Torill Eidsheim (H) inviterte onsdag daglig leder Annika Gallsen Huhtala og prosjektrådgiver Marie Otterbeck Gravråk i foreningen Ung Kreft til et møte i Stortinget, hvor de fortalte om den planlagte endringen i forskriften.

– Yey, så utrolig bra!

Daglig leder Annika Fallsen Huhtala jublet høyt da hun fikk beskjed om at det offentlige i fremtiden vil kunne ta hele regningen for fertilitetsbevarende behandling.

– Først får man beskjed om at man har kreft, noe som er en krisesituasjon for dem som rammes, så får man beskjed om at man må gjennom kreftbehandling – som man ikke vet utfallet av. Deretter får man beskjed om at behandlingen kan påvirke evnen til å få barn. Når man så får tilbud om fertilitetsbevarende behandling, og går til apoteket for å hente hormonpreparatene må man betale flere tusen kroner i egenandel, sa Huhtala til de to stortingspolitikerne.

Ble utfordret

Det var i Dagsnytt 18 for noen uker siden at Bruun-Gundersen, som er Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson, ble utfordret av foreningen på hvorfor kvinnen selv må betale denne kostnaden.

Unge kvinner skal ikke få familiedrømmen sin knust fordi de ikke har råd til å fryse ned egg. Alvorlige sykdommer er krevende nok i seg selv, om man ikke må lukke døren for å få barn for evig og alltid i tillegg. Når man har fått en kreftdiagnose må egguthenting starte umiddelbart, og på kort varsel rekker ikke alle å spare opp penger til å dekke kostnadene det medfører, sier Bruun-Gundersen.

Fallsen Huhtala sier at enkelte opplever det er tyngre å få beskjed om at man ikke kan få barn, enn at man er rammet av kreft.

– Dette vil bety mye for mange. Det er ofte unge kvinner, som kanskje også er studenter, som dette gjelder. Da er det ikke alle som har 17.000 kroner på konto til å betale for dette. Det kan igjen føre til at mange velger vekk det å få fertilitetsbevarende behandling, sier Huhtala.

– Mange velger det bort

Det var opprinnelig lege og forsker Peter Fedorcsak som er leder av «Nasjonal behandlingstjeneste for fertilitetsbevarende behandling med autologt ovarialvev» som gjorde Ung kreft oppmerksom på dette hullet i forskriften.

– Menn kan fryse ned sæd kostnadsfritt før kreftbehandling. Kvinner som skal fryse ned egg må betale en høy egenandel. Vi ser at egenandelen fører til at mange kvinner velger bort fertilitetsbevarende behandling, selv om de egentlig ønsker å få barn, sier han.

Frp, Høyre og Venstre er sikre på at de vil få flertallet i Stortinget med seg for at kvinner skal få denne egenandelen dekket når saken behandles 15. desember.

– Når det går gjennom vil Helse- og omsorgsdepartementet sende oppdragsbrev til sykehusene, med informasjon om den nye fortolkningen i forskriften. Vi håper og tror derfor at dette vil komme på plass fort, sier Bruun-Gundersen

– Når en person kommer i en sykdomssituasjon kan det bli mye å forholde seg til. Det blir fort mange vanskelige valg som må tas. Vi ønsker at kvinner i fertil alder der de på grunn av behandlingen av alvorlig sykdom får økt risiko for å bli infertil, skal få dekket hele medikamentkostnaden ved egguttak. Det siste disse unge kvinnene trenger, er å måtte bekymre seg for om de har økonomi til å sikre drømmen sin om en gang å få bli mor, sier Torill Eidsheim (H).