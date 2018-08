AIDS-KONFERANSE: Bilde fra den internasjonale AIDS-konferansen i Amsterdam. Foto: PATRICK VAN KATWIJK / ANP

Stort forskningsprosjekt har studert 75.000 samleier: Behandlet hiv smitter ikke

Publisert: 03.08.18 04:44 Oppdatert: 03.08.18 05:18

HELSE 2018-08-03T02:44:29Z

Resultatet av et ti år langt forskningsprosjekt fjerner det siste av tvil knyttet til smitte av hiv. Forskningslederen mener det er et viktig bidrag i kampen mot stigmatisering, og å vise at behandling hindrer spredning.

– Basert på nesten 75.000 samleier med analsex over ti år, har vi ikke funnet noen tilfeller av smitte, forteller overlege ved Rigshospitalet i København, Jens Lundgren, til VG.

Under AIDS-konferansen i Amsterdam i går ble en helt fersk, banebrytende studie presentert. Forskningsprosjektet har over ti år undersøkt 1000 mannlige homofile par, hvor den ene parten er hivpositiv og i behandling. Parene er fra 75 forskjellige sykehus i 14 europeiske land.

Moderne behandling for hiv, såkalt ART-behandling, innebærer piller som kan få virusnivået i kroppen ned til et forsvinnende lavt eller ikke-målbart nivå. Derfor har man lenge visst at behandlet hiv minsker smittefaren, men Lundgren som forteller at forskergruppen ønsket å finne ut av hvorvidt det i hele tatt eksisterer en smittefare.

– Å vite at behandling reduserer smitte er fint nok, men en risiko er en risiko. Altså har det vært et ganske intetsigende svar til de som lever med hiv. Vårt forskningsspørsmål har vært: Kan vi utelukke at vedkommende kan smitte, forteller overlegen.

PARTNER-studien

For to år siden ble en innledende studie publisert, og kom til samme konklusjon. Forskningen var da basert på vaginalt samleie. Den nye studien, kalt PARTNER 2-studien, er den første som har undersøkt analsex.

– Vi vet at smittefaren for ubehandlet hiv er 4–5 ganger høyere ved analsex enn ved vaginalsex. Så hvis man en gang for alle skulle bevise at velbehandlet hiv ikke smitter, var dette nødvendig, forteller Lundgren.

– Kan man nå si at risikoen er lik null?

– Man kan spørre: ville vi fått samme resultat hvis vi hadde undersøkt daglige samleier mellom 200.000 par i over 100 år? Det er umulig å si. Men dette baserer seg på 75.000 samleier over ti år, noe som også er et stort utvalg – så statistisk ut ifra dette, er det lik null.

Fjerner stigma

Anne-Karin Kolstad, generalsekretær for hiv Norge, forteller at forskningsresultatet er et gledelig bidrag til å få bukt med stigma.

– Som vi sier: null=null, null virus er lik null smitte. Dette er noe vi har visst lenge, men nå håper vi dette er noe den allmenne befolkningen får med seg, sier Kolstad.

Hun forteller at 98 prosent av hivsmittede i Norge er på vellykket medisinering, og håper forskning som dette skal bidra til at det er lettere å være åpen om sykdommen.

– Nå er det ikke grunnlag for å si noe annet om smitte. Det er så mange som har båret på sykdommen i skam og hemmelighet, og opplever at andre er redde for smitte. Nå er det nok en gang bevist at det er ubegrunnet frykt, sier hun.

Jens Lundgren forteller at hans motivasjon for å forske delvis er å få bukt med stigmatisering.

– I likhet med andre smittsomme sykdommer gjennom historien, har pasienter blitt møtt med frykt. Frykt skaper stigmatisering. Å vise at hivpositive mennesker lever gode liv, og ikke er smittsomme i behandling, er viktig å vise, sier overlegen.

LES OGSÅ : Karin ble smittet av kjæresten

Behandling mot smitte

I disse dager går den 22. internasjonale AIDS-konferansen av stabelen i Amsterdam. Med celebre gjester som Prins Harry, Elton John og Charlize Theron, har verdens øyne vært rettet mot den globale hiv/AIDS-problematikken. Lundgren har dedikert store deler av karrieren sin til smitteforskning på hiv.

– På verdensplan smittes to millioner mennesker med hiv hvert år. Våre resultater underbygger at det er effektivt og meningsfullt å behandle hiv for å hindre spredning, sier han.