POSITIV: Forskningsdirektør i Helse Bergen, Bjørn Tore Gjertsen, ser på blodprøver innen kreft som noe som kan få stor betydning. Foto: Klaudia Lech

Ny forskning: Kan oppdage kreft med blodprøve

Publisert: 18.06.18 10:01 Oppdatert: 18.06.18 10:28

CHICAGO (VG) En enkel blodprøve kan oppdage ti ulike krefttyper på et tidlig stadium, viser ny forskning. – Fremtidens medisin, sier forskningsdirektør.

Amerikanske forskere har tatt tak i et av de vanskeligste spørsmålene innen moderne medisin – en universell blodprøve for kreft. Det å kunne oppdage kreft før den sprer seg, kan redde liv og spare helsevesenet for millioner.

Testen, også kalt «liquid biopsy», kan brukes til å kartlegge DNA i kreftceller, ifølge forskning gjennomført ved Taussig Cancer Institute i Cleveland i USA.

Persontilpasset medisin: * I en serie artikler har VG fokusert på persontilpasset medisin: Medisin basert på kunnskap om biologiske forhold hos den enkelte pasient. * Persontilpasset medisin er fremtidens behandling, ifølge verdens fremste kreftspesialister. * Norske forskere har publisert lovende resultater. Firmaet Bergenbio har utviklet en pille som kan bremse kreftsykdom, mens forskere ved Radiumhospitalet har utviklet en metode for å gi spesialtilpasset medisin basert på genetikk i spredningssvulsten. * Gentesting og blodprøver blir spesielt viktig innen persontilpasset medisin. Kunstig intelligens blir også viktig. * Persontilpasset medisin kan hindre overbehandling , viser flere nye studier.

Forskerne bak studien testet 1627 pasienter. Blodprøven klarte å identifisere disse krefttypene:

Eggstokkreft med 90 prosent sikkerhet .

Lever og bukspyttkjertelkreft med 80 prosent sikkerhet.

Lymfekreft med 77 prosent sikkerhet.

Benmargskreft med 73 prosent sikkerhet.

Tarmkreft med 66 prosent sikkerhet.

Spiserør, hode, nakke og lunge med 50 til 60 prosent sikkerhet.

Forskningen ble presentert på verdens største kreftkonferanse, ASCO, i Chicago forrige uke.

– Dette er «Den hellige gral» innen kreftforskning – å finne en test som kan oppdage sykdom som er vanskelig å kurere. Jeg håper testen vi har utviklet kan redde liv, sa leder for forskningsgruppen, Eric Klein, til The Telegraph.

Blodprøven fungerer slik:

Kreftceller er enkle å oppdage, fordi de per definisjon er celler som er bygd «feil». De vokser ukontrollert og skiller lett ut DNA.

Når en svulst oppstår i kroppen frigjøres spor av det muterte DNA-et og protein fra cellen i blodet.

Det er dette en blodprøve skal identifisere. Det gjør den ved å identifisere det muterte DNA-et i gener hvor det regelmessig oppstår kreft.

Lovende resultater

Dette er ikke første gang forskere utvikler blodprøver mot kreft.

I januar la amerikanske forskere frem resultatene fra en annen studie: En blodprøve som kunne identifisere åtte ulike krefttyper, blant annet lever, eggstokk, mage og bukspyttkjertel, ifølge BBC. Totalt identifiserte testen 70 prosent av krefttilfellene.

– Feltet har kommet for å bli. En gang i fremtiden vil blodprøver erstatte de fleste undersøkelsene med koloskopi og mammografi. Det er jeg sikker på, sier forskningsdirektør i Helse Bergen, Bjørn Tore Gjertsen, til VG.

Vil ta tid før behandling kommer til Norge

Utenlandske miljøer er «veldig nære» med å kunne ta i bruk blodprøven, sier han. Målet er en test som kan tas årlig. Likevel kan det ta lang tid før teknologien kommer til Norge:

– Utfordringen i Norge er at slik behandling må settes i system. Kanskje mer enn å bevilge penger, må vi ha nye metoder for å analyser og måle effekt, sier Gjertsen.

Han får støtte fra Steinar Thoresen, medisinsk ansvarlig i legemiddelfirmaet Abbvie:

– Selv om dette er lovende forskning, tror jeg det tar tid før vi kan ta det i bruk, sier Steinar Thoresen, medisinsk ansvarlig i Legemiddelfirmaet Abbvie.

Innføringen av nye medisiner vil bli utfordrende fremover, tror han. I dag godkjennes medisiner til spesifikke kreftdiagnoser – et medikament mot lungekreft til lungekreftpasienter. Men i fremtiden vil legene i økende grad bruke medisiner rettet mot genmutasjoner i en svulst, uavhengig av hvor svulsten sitter.

– Systemet vi har nå er ikke rigget for moderne kreftbehandling, sier Thoresen.

Også i Norge forskes det på blodprøver mot kreft. Ved CCBIO (Centre for cancer biomarkers) på Haukeland Universitetssykehus har legene forsket på kreftgenetikk og persontilpasset medisin i flere år. Det samme er tilfelle på Stavanger universitetssykehus. Her utvikler forskerne nye tester for prostatakreft, føflekkreft, tykktarmskreft og lungekreft.

Kreft kan bli kronisk

Blodprøver mot kreft er blant redskapene i verktøykassen «persontilpasset medisin» , som baserer seg på kunnskap om biologiske forhold hos den enkelte pasient. Ved å kartlegge genetiske særtrekk i en kreftsvulst kan legene tilpasse behandlingen til din sykdom – heller enn å følge standardbehandling. Denne metoden gir økt overlevelse, mindre bivirkninger og bedre behandling.

– Dette er noe helt nytt, som vil forandre kreftbehandling. Industrien satser stort på dette området, selv om det er snakk om studier med færre pasienter, sier Thoresen.

Gjertsen legger til:

– Blodprøver gjør det mulig å følge sykdommen over tid, for å kartlegge hvordan den forandrer seg. På den måten blir det enklere å gi riktig behandling. Målet må være å gjøre en mange krefttyper til en kronisk sykdom med god livskvalitet.

Selv om forskerne har kommet langt på vei, gjenstår det flere spørsmål: Hvor mange pasienter skal testes? Hvordan sporer man opp pasienter som ikke har symptomer?

Hvor lenge før kreften utvikler seg kan blodprøven oppdage sykdommen? Måneder eller uker?

– Det er behov for mer forskning. Dette er kanskje de vanskeligste spørsmålene innen moderne kreftforskning, sier Gjertsen.

– Mange av kreftsykdommene som er uhelbredelige, er de som har spredt seg. I dag må legene ta en biopsi av alle mutasjonene for å danne seg et fullstendig bilde av sykdommen. I blodet kan du finne celler og DNA fra både modersvulster og dattersvulster.