Ekspertene: Slik unngår du at hjemmet ditt gjør deg syk

De er usynlige, men kan være farlige for helsen. Vi blir daglig eksponert for kjemikalier i vårt eget hjem. Og de gjør oss syke. Dette kan du gjøre for å få et «renere» hjem, ifølge ekspertene.

Christine Gulbrandsen

For mindre enn 10 minutter siden

– Hver eneste dag kommer vi i kontakt med en rekke kjemiske stoffer som kan ha skadelig virkning på oss, sier Morten Jartun, seniorforsker ved NIVA.

