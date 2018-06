KLAR TENDENS: Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i NAV, ser en veldig sterk vekst i uføretrygdinger av 18-åringer med sterke funksjonshemninger. Foto: Jan Petter Lynau

Ny NAV-rapport: Derfor er det en dobling av antall unge uføre

Publisert: 27.06.18 08:01

HELSE 2018-06-27T06:01:43Z

Antall unge uføretrygde under 30 år har økt kraftig. Årsaken er blant annet at flere lever lenger med alvorlige misdannelser, det viser en gjennomgang fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

FAKTA: NAV-rapporten * 16.300 personer under 30 år mottok uføretrygd fra NAV ved utgangen av mars i år. Dette er mer enn en dobling siden 2006. * Andelen unge uføretrygdede under 30 år har økt jevnt fra 0,8 prosent av befolkningen i 1992 til 1,7 prosent av befolkningen i 2016. * Den viktigste faktoren er en stadig økende uføretrygding av 18-åringer, noe som ser ut til å skyldes flere barn og unge med alvorlige psykiske lidelser. * De viktigste diagnosene ved uføretrygding av de unge under 20 år har vært psykisk utviklingshemming og sykdommer i nervesystemet. * Den sterkeste veksten skjer innenfor psykiske lidelser. Autisme og Aspergers syndrom er de to hyppigst forekommende lidelsene. * Prematur fødsel ser ut til å gi økt forekomst av alvorlige psykiske lidelser uansett forekomst av funksjonshemning. Kilde: «Vekst i uføretrygding blant unge», Arbeid og velferd (2/2018).

Medisinske fremskritt er en av de viktigste årsakene til at det har vært en dobling i unge uføretrygdede de siste ti årene.

I tillegg skyldes økningen at flere får avklaring på om de kan forsørge seg selv tidligere. Dette skyldes endringer i regelverket.

Det viser en fersk analyse fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Den største økningen i unge uføretrygdede har skjedd blant 18-åringer.

«Psykisk utviklingshemming, medfødte misdannelser og kromosomavvik er de viktigste medisinske årsakene til at uføretrygd innvilges før fylte 20 år», står det i rapporten. Særlig trekkes det frem en sterk vekst i alvorlige psykiske lidelser som autisme og Aspergers syndrom.

– Vi ser en veldig sterk vekst i personer som fyller 18 år og har betydelige funksjonshemninger. Vi så dette i analyser tidligere, men den nye rapporten viser trenden mye klarere, sier Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i NAV til VG.

– Frikjennelse av ungdom

Unge uføretrygdede utgjør en minimal andel av befolkningen. Andelen er 1,7 prosent. Dette tallet hadde vært enda lavere, 1,4 prosent, dersom tilgangen av 18-åringer ikke hadde økt etter 2000.

Dette settes i sammenheng med medisinske fremskritt som har ført til at flere overlever for tidlige fødsler, og flere lever lenger for eksempel med kromosomavvik.

Begge tilstandene kan føre til kognitive begrensninger og en økt forekomst av alvorlige psykiske lidelser, ifølge rapporten.

– Slik det kommer frem i de nye tallene fra NAV er det ganske tydelig at det ikke er latskap og sløvhet som ligger bak økningen i antall unge uføre, sier Berit Therese Larsen, interessepolitisk leder ved Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

– Slik sett er denne rapporten er frikjennelse av ungdom. Det ser ikke ut til å være grunn til å mistenkeliggjøre denne gruppen, slik vi har sett i debatten de siste årene, sier Larsen.

– Krevende å komme ut i vanlig arbeid

– En høy andel av dem som blir uføre i ung alder har alvorlige diagnoser som gjør det svært krevende å komme i ordinært arbeid, sier arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

Samtidig understreker hun at det er for mange unge på uføretrygd.

– De unge utgjør en liten andel av alle uføretrygdede, men økningen gir likevel grunn til bekymring. Antall unge uføre er for høyt og må ned, sier arbeidsministeren.

Det er flere unge menn enn unge kvinner som uføretrygdes som 18-åring. Diagnosedataene tyder på at disse i mye større grad enn unge kvinner uføretrygdes for nevroser og atferdsforstyrrelser.

Alvorlige psykiske lidelser

NAV har i sin gjennomgang slått sammen tallene for både uføretrygdede og de som har vært på ordningen tidsbegrenset uføretrygd.

En del av forklaringen på at flere unge mottar uføretrygd har også sammenheng med at det er blitt strammet inn på ytelser. Det er mer tidsbegrensning, raskere oppfølging og raskere ut i arbeid. Flere rekker da å få en uføretrygd før de fyller 30 år.

-Det betyr at vi får avklart tidligere om ikke er i stand til å jobbe og har krav på uføretrygd. Det behøver ikke å være et samfunnsmessig problem. Dette kan være personer som også ville fått trygd på et senere tidspunkt, sier Åsholt.

-Det er flere de siste årene, spesielt i gruppen 25–30 år med ganske alvorlige psykiske diagnoser, som får uføretrygd, og det bekymrer oss, sier han.

– Kan ikke snike deg til uføretrygd

– Ungdommer er blitt beskyldt for å være late og drive med «naving». Vil du si analysen frikjenner mange av dem?

– Det er ikke lett å få uføretrygd i Norge. Spesielt for ungdommer. De følges tett opp og vi prøver lengst mulig for å se om de kan komme i jobb. Å få uføretrygd er ikke noe du kan velge, eller snike deg til, sier kunnskapsdirektøren.

Samtidig understreker han at det er viktig å sette i verk tiltak slik at færre over tid havner på trygd, men heller kan være i jobb.

Varig tilrettelegging

Arbeidsministeren vil legge bedre til rette for at flere utsatte grupper kan delta i arbeidslivet. Derfor har regjeringen tatt initiativ til en bred inkluderingsdugnad for å få flere over i arbeid og aktivitet, ifølge Hauglie.

– I Jeløy-plattformen har regjeringspartiene signalisert at man ønsker å styrke ordningen med varig tilrettelagt arbeid, som er et tilbud om tilrettelagt arbeid for uføretrygdede med behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging, sier Anniken Hauglie.

-Jeg håper vi over tid kan snu trenden. Det er ikke noe quick fix for det. Det krever veldig stor innsats. Vi må blant annet gis hjelp til å bygge opp tilbud som kombinere innsats fra helsemyndigheten og arbeidsmarkedsmyndighetene slik at flere kan komme i arbeid, sier Yngvar Åsholt.