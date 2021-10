Hofteartrose: 9 øvelser som kan hjelpe mot smertene

Selv om artrose er en kronisk tilstand, er det mye du kan gjøre for å lette smertene. Her er 9 øvelser fysioterapeuten mener du bør prøve før du legger deg under kniven.

Av Mona Langset

Publisert: Nå nettopp