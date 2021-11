AKTIV: Hun beskriver seg som en aktiv person som er glad i turer og idrett.

- Jeg gruet meg til å legge meg

3 av 10 studenter svarer at de sliter med søvnen. Andrea Marki Mork (23) var en av dem.

Av Håvar Bremer

Publisert: Nå nettopp

Den 23 år gamle studenten fra Stavanger forteller at problemene startet da coronaen brøt ut. Hun gikk ned i vekt, og bekymringene økte. Da kvelden kom, løp tankene i spinn.

Hun er ikke alene om å oppleve det.

I Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) svarer over 31 prosent at de sliter mye eller en god del med søvnvansker.

Nær 60.000 studenter mellom 18 og 35 år fra 33 utdanninginstitusjoner deltok, ifølge studenthelse.no.

FHI slår alarm om problematikken.

– Jeg har virkelig slitt

– Jeg har aldri hatt problemer med søvn tidligere. Jeg har lagt meg mellom 23 og 01 og sovet så lenge jeg har kunnet. I tillegg har jeg ofte sovet et par timer på dagen, forteller Mork.

Rundt påsketider og mot sommeren 2020 hadde hun fått et annet forhold til mat, og la seg ofte sulten, forteller hun. I starten handlet tankene hennes ofte om dette.

– Jeg har virkelig slitt. Jeg sov nesten ikke på over et år. Jeg har ligget og vridd meg, og har hatt lyst til å sove, men det har vært et tankekjør. Jeg har ikke klart å roe meg ned.

Lockdown

Mork tror mye skyldtes at livet ble forandret som følge av lockdownen og at vanene ble brutt. Hun var mye for seg selv i leiligheten og satt mye i sengen og jobbet med skole.

– Jeg prøvde alt. Jeg la vekk sosiale medier en eller to timer før, leste bok og trente hver dag, sier hun. Heller ikke sovetabletter hjalp på problemene.

Løsning

Ifølge søvnekspert Ane Wilhelmsen-Langeland handler mye om å stille «døgnrytmeklokken» i hjernen.

– Det er for mye fokus på leggetid, også glemmer man gjerne at det som stiller døgnrytmen og når man blir trøtt på kvelden er når du står opp om morgenen og når du får lys inn på øyene, sier hun.

Dette kan Andrea Marki Mork kjenne seg igjen i.

– Det kom til et punkt, jeg var så dritt lei, at jeg tenkte at jeg måtte ta kontroll over døgnrytmen min, sier hun.

– Jeg valgte å stå opp klokken 06 hver dag. Dersom jeg sover til klokken 8 eller 9 har jeg ikke sjans til å sove på kvelden. I tillegg er jeg mest mulig ute av sengen, har miljøskifter i løpet av dagen og kommer meg ut av leiligheten. Jeg sover heller ikke i løpet av dagen. Det har funket skikkelig bra!

Gruet seg

Nå legger hun seg i 21-22-tiden. Det har hun aldri turt å prøve på tidligere. I helgene justerer hun tidene litt, men sover aldri lengre enn til klokken 9.

– Man utvikler angst og stress i forbindelse med søvn. Jeg gruet meg til å legge meg, og ble skikkelig stresset når det nærmet seg.

Nå håper hun å være ute av den onde sirkelen.

– Det er alltid litt tungt å stå opp så tidlig. Men jeg har slitt så lenge, så jeg er veldig motivert. Det å være litt trøtt og legge seg tidlig er noe av det beste jeg vet. Nå gleder jeg meg til å legge meg, sier hun.

Tips til de som sliter

Søvnen er ofte det første som lider når man ikke har det bra, ifølge FHI. Student-undersøkelsen ble gjort et år ut i pandemien. Mange sa fra om økt bekymring og stress.

Psykologspesialist og søvnekspert Wilhelmsen-Langeland har noen tilsynelatende enkle ting man kan prøve hvis man sliter med søvnen:

EKSPERT: Anne Wilhelmsen-Langeland har doktorgrad i søvnvansker.

– Stå opp når du skal og få lys inn på øynene så tidlig som mulig etter man har stått opp.

– Spar opp søvnen til kvelden og ha gode søvnfremmende vaner om kvelden.

Dersom man er flink til å følge dette i fire uker, men fortsatt har problemer, bør man oppsøke profesjonell hjelp.