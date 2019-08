Wenche var deprimert i to år: Slik fant hun igjen livsgleden

Hun viste omsorg for alle, men glemte seg selv. Det ble hun til slutt syk av. Plutselig ble verden beksvart for Wenche. Latteren stilnet, og mørket la seg som et dystert lokk over familielivet.

Hans Petter Treider

For mindre enn 10 minutter siden

«Jeg hopper ut, jeg orker ikke leve mer». Så forsvant hun, og var borte i flere timer.

.