Helseminister Bent Høie (H). Foto: Krister Sørbø, VG

Bent Høie vil ta grep for kronisk syke: – Blir kasteballer i systemet

En av tre nordmenn lever med kroniske smerter. Mange av dem faller ut av arbeidslivet. Nå vil helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) gi den store pasientgruppen et bedre helsetilbud.

Nå nettopp

VG har de siste ukene skrevet om langtidssyke pasienter som lever med smerter eller utmattelse i årevis uten å finne en løsning på sine problemer i norsk helsevesen. Helseministeren innrømmer at disse pasientene ikke blir godt nok ivaretatt i dag.

– Pasienter med kroniske smerter opplever ofte at de ikke får god nok behandling. I stedet blir de kasteballer i systemet, noe som i seg selv blir en helsebelastning for mange. De sendes fra spesialist til spesialist, mange opplever hverken å bli trodd eller å få hjelp, sier Bent Høie til VG.

Det vil han gjøre noe med.

ØNSKER TVERRFAGLIG BEHANDLING: Ståle Gundersen er blant smertepasientene som i VG har etterspurt mer tverrfaglighet i norsk helsevesen. Her er han i ambulanse på vei til MR-undersøkelse sammen med konen Natalia. Foto: Line Møller, VG

Skal koordineres

– Regjeringen har bevilget 38 millioner kroner til arbeidet med å lage bedre, koordinerte behandlingsopplegg for disse smertepasientene som gjerne har langvarige og sammensatte symptomer uten en åpenbar årsak til plagene, sier Høie.

Helse- og omsorgsministeren har gitt helseregionene i oppdrag å videreutvikle tilbudene sine basert på disse erfaringene. Både pasienter med utmattelsessykdommer, pasienter med smertelidelser hvor legene ikke finner årsaken, og muskel- og skjelettpasienter skal nå få et bedre og mer tverrfaglig tilbud.

Rundt 30 prosent av den norske befolkningen sliter med smerter som ikke går over. Kroniske smerter er hovedårsaken til langtidssykmeldinger og nesten halvparten av uføretilfellene er knyttet til langvarige plager, ifølge Folkehelseinstituttet. Kvinner rammes mer enn menn.

Koster Norge dyrt

Ved at behandlingstilbudet nå styrkes, er målet å sikre at pasientene får riktig og koordinert utredning og oppfølging, uavhengig av hvor de bor.

Nå skal ikke lenger pasientene bli sendt frem og tilbake mellom fastlege og spesialister, eller måtte jakte rundt etter hjelp på egen hånd.

– I stedet skal pasienter i denne gruppen henvises til et tverrfaglig miljø som skal utrede og finne ut hva som er den beste behandlingen for akkurat deg, sier Høie.

Kroniske smerter er en stor helseutfordring for befolkningen i Norge, sier helseministeren.

– Hvis du har et alvorlig helseproblem vil du som pasient i Norge som regel oppleve møtet med helsetjenesten som en lettelse. Som et sted du får hjelp. Men mange av disse pasientene opplever det motsatte, nemlig at måten de blir møtt på i helsetjenesten faktisk har forverret situasjonen deres.

Det er store samfunnsmessige konsekvenser når så mange i yrkesaktiv alder ikke har mulighet til jobbe. Pasienten selv får dårlig økonomi og de bidrar ikke med skatteinntekter, understreker ministeren.

– Denne pasientgruppen utgjør en stor andel av sykefravær og uføretrygdede i Norge. Kvinner er dessuten overrepresentert, det gjør at kvinner skyves tidligere ut av arbeidslivet noe som har store negative konsekvenser for kvinner i et livsløpsperspektiv, sier Høie.

SAVNER «KOORDINATOR»: Eli-Ann Evensen (46) savner å kunne henvende seg til en helsefaglig person som er oppdatert på kroniske smerter, en som kan hjelpe henne videre. Foto: Line Møller

Tror på pasienten

Norske helsevesen er blitt mer og mer diagnoseorganisert, og spesialisert.

– Mange får derfor god, presis og rask hjelp. Men for pasienter hvor årsaken til plagene er uavklart, er en slik organisering av helsetjenesten en stor ulempe. De passer ikke inn i systemet og pasientene opplever å bli kasteballer.

At symptomene deres ikke har en klar årsak, betyr ikke at det ikke er mulig å hjelpe disse pasientene, mener Høie.

– Eller at de ikke skal bli trodd for sine plager.

For å sikre at pasientene får et godt, forutsigbart og koordinert tilbud har regjeringen bedt Helsedirektoratet om å utvikle et pakkeforløp for disse pasientene.

Bygd på samme modell som kreftpasientenes pakkeforløp.

LEDET ARBEIDET: – De fleste av disse pasientene har lidelser som ikke kan forklares hverken av en kjent fysisk eller psykisk sykdom. Men de har like fullt krav på god behandling, sier Borchgrevink, som er glad for at helsemyndighetene nå imøtekommer et behov som pasientorganisasjoner og deler av helsevesenet har etterspurt lenge, Petter Borchgrevink, professor ved NTNU. Foto: Karl Jørgen Mathisen

– Svært mange pasienter med langvarige smerter, utmattelse og muskel-skjelett-lidelser har hatt et elendig tilbud, ikke bare i Norge, men i hele verden, sier Petter Borchgrevink, overlege ved St. Olavs hospital og professor ved NTNU.

Han er leder for Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL) og har vært med å legge grunnlaget for den videre satsingen på disse pasientene.

Det er nå etablert tre nasjonale fagnettverk som omfatter alle de fire regionale helseforetakene og det er utviklet en mal for å vurdere, diagnostisere og behandle slike pasienter på.

– For å bøte på at leger og andre helsearbeidere har vært for dårlige til å hjelpe slike pasienter, har lærerne som underviser på universitet og høyskoler vært samlet for å gi bedre samordnet undervisning. Det har vært møter mellom sykehusenheter, Allmennlegeforeningen, Fysioterapiforbundet, Frisklivssentraler og NAV slik at disse pasientene ikke lenger skal falle mellom alle stoler, og at fastlegene, som har hovedkontakten i primærhelsetjenesten, skal få bedre støtte, sier Borchgrevink.

Fakta om smertepasienter En av fire har til enhver tid langvarige plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet og 15,5 prosent av landets befolkning har kroniske nakke- og ryggplager. Nakkesmerter er en av de største årsakene til helsetap og yrkesfravær i Norge. Sammen med andre kroniske smerter øker nakkesmerter faren for avhengighet av medisiner, redusert psykisk helse og økt fare for selvmord. Nordmenns nakke- og ryggsmerter koster Velferds-Norge hele 165 milliarder kroner i tapt helse. Kilder: Folkehelseinstituttet og den samfunnsøkonomiske analysen av nordmenns rygg- og nakkeplager «Bærekraft i Praksis»

Publisert: 21.02.20 kl. 13:37

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser