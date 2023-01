RYDDER OPP: Forskere tror at amyloide plakk har sentral betydning for utvikling av Alzheimers sykdom. Den nye medisinen har et antistoff som binder seg til amyloide plakk i hjernen og fjerner dem.

Ny alzheimer-medisin gir håp

En ny medisin som kan bremse kognitiv svikt hos personer med Alzheimers sykdom ble fredag godkjent i USA. Men norsk Alzheimer-ekspert er usikker på om den kontroversielle medisinen vil tilbys i Norge.

– Medisinen er et stort gjennombrudd, sier forskningssjef Geir Selbæk ved Nasjonalt senter for aldring og helse.

For første gang har man har greid å lage medisiner, som trolig griper inn i selve sykdomsprosessen, og som dermed muligens kan bremse sykdommen.

– Det er en veldig god nyhet.

Men godkjennelsen er kontroversiell. For selv om medisinen gir håp, er usikkerheten om effekt og bivirkninger stor.

Mer enn 100.000 personer lever med demens i Norge i dag. Over halvparten av disse har Alzheimers sykdom. Foreløpig har det ikke vært funnet effektive medisiner for demenssykdom, selv om det har vært forsket intenst i mange år.

Med den nye medisinen kan man være på sporet av en mulig løsning.

BREMSEMEDISIN: Leqembi ble fredag godkjent i USA til bruk i tidlig fase av Alzheimers sykdom.

Verdifull tid?

Ifølge foreløpige data fra en studie publisert i høst kan legemiddelet bremse kognitiv svekkelse i Alzheimers-pasienter med 27 prosent over en periode på 18 måneder.

For pasientene og deres familier kan medisinen gi håp og potensielt mer verdifull tid med selvstendig hverdagsfungering. Avgjørelsen om å godkjenne medisinen er en milpæl for folk med Alzheimers og deres familier, og kan bety ekstra uker og måneder med verdifull tid, fungering og selvstendighet, skrev The Alzheimer’s Association i helgen.

Likevel er Selbæk og flere i hans internasjonale fagmiljø avventende til avgjørelsen.

Rapporter om mulige dødsfall, bivirkninger og manglende effekt kaster skygger over nyheten, skriver det vitenskapelig tidsskrift et Nature lørdag.

SPENT: Nå spørs det om det europeiske legemiddelverket synes effekten er stor nok til å rettferdiggjøre godkjenning. Forskningssjef ved Nasjonalt senter for aldring og helse, Geir Selbæk venter i spenning.

Selbæk sier det er for tidlig å si noe om effekten av medisinen.

– Fremdeles er den ikke større enn det vi kan se for medikamenter vi har hatt i nær 20 år, sier professoren ved geriatrisk avdeling på Oslo universitetssykehus.

Lecanemab er et antistoff som injiseres i kroppen med jevne mellomrom. Det binder seg til amyloide plakk i hjernen og fjerner dem. Forskere tror at amyloide plakk har sentral betydning for utvikling av Alzheimers sykdom.

At det amerikanske legemiddelverket FDA godkjenner medisinen lecanemab er forventet.

– Siden aducanumab, et lignende medikament ble godkjent i fjor, til tross for kontroverser, lå det i kortene at lecanemab, som har vist bedre effekt, også ble godkjent, sier Selbæk.

Må starte tidlig

Håpet er at effekten av medisinen kan bli større hvis behandlingen settes inn tidligere.

– Man må helst starte med medisinen før man begynner å huske dårlig, sier Selbæk.

Trolig kan det også være nyttig å kombinere med andre typer medikamenter som kommer i fremtiden.

Selbæk sier studier tyder på at den nye bremsemedisinen har størst potensial hos folk i et tidlig sykdomsforløp. Men hvis pasienter skal få medisinen tidlig krever det bedre diagnostikk av demenssykdom.

– Vi må stille diagnosen med større presisjon, og vi må trolig stille diagnosen tidligere.

I dag har norsk helsevesen ikke tilstrekkelig ressurser til å gjøre det. I tillegg kommer de etiske vurderingene:

– Hvor riktig er det å stille diagnosen flere år før man begynner å huske dårlig hvis effekten av behandlingen, som kan tilbys, er liten.

Les mer om den nye medisinen i VG +

MER LIBERALE: FDAs godkjennelse skjer etter en hastebehandling. Den forrige godkjenningen av medisin mot Alzheimer fikk mye kritikk, og Geir Selbæk bemerker at FDA er langt mer liberale enn europeiske myndigheter.

Kan gi hjerneblødninger

Nå gjenstår det å se om EUs legemiddelbyrå EMA godkjenner legemiddelet for Europa, noe som vil åpne for godkjennelse i Norge.

– Det er slett ikke sikkert at det europeiske EMA godkjenner selv om amerikanerne har gjort det. Dels kan de vurdere at effekten på symptomer er for liten og dels kan de mene at risikoen for bivirkninger er for stor. Begge medikamentene kan gi et fenomen som kalles ARIA, noe som innebærer hevelse og muligens små blødninger i hjerne, forklarer Selbæk.

Kostnaden vil også ha betydning.

Behandlingen gis som en injeksjon en gang hver fjerde uke, og koster trolig mellom 500.000 og en million kroner i året.

Les også: Slik påvirker trening psyke og hukommelse