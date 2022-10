Se dokumentaren «Salt in My Soul»: Kunsten å dø

Som treåring får Mallory Smith diagnosen cystisk fibrose. Ni år gammel innser hun at det kommer til å ta livet av henne. Da bestemmer hun seg for å gjøre alt hun kan for å leve så lenge – og så godt – som mulig.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

VG har kun rettigheter til å vise «Salt in My Soul» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har aldersgrense 9 år.