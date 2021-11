DØDSBØLGE: Coronasituasjonen er alvorlig i store deler av Europa. Ukraina, et av Europas mest fattige land, har det blitt rapportert 720 nye dødsfall.

WHO advarer mot 700 000 coronadødsfall i vinter – oppfordrer til boosterdoser

Verdens helseorganisasjon anslår at 700.000 europeere kan dø av coronaviruset innen våren.

Av Vilde Haugen

Publisert: Nå nettopp

WHOs europakontor sier at tallet på koronadøde i Europa nesten vil bli doblet i vinter, melder AP.

Antall døde vil da passere 2,2 millioner.

WHOs europakontor, som befinner seg i København, uttaler at stadig mer forskning antyder at vaksinenes beskyttelse mot smitte og mild sykdom blir svekket, og anbefaler at sårbare grupper får en boosterdose. Dette gjelder folk med svekket immunforsvar, personer over 60 år og helsepersonell.

WHOs internasjonale hovedkvarter i Genève har derimot gjentatte ganger bedt om å sette boosterdosen på vent, slik at flere doser kan bli tilgjengelige for utviklingsland som har langt lavere vaksinasjonsgrad enn vestlige land, skriver AP.

Bønn til folket

Europakontoret har utstedt en bønn om at folk nå vaksinerer seg, opprettholder god håndhygiene og holder seg hjemme for å stoppe spredningen av viruset, skriver AP.

– I dag er covid-19-situasjonen over hele Europa og Sentral-Asia svært alvorlig. Vi står foran en utfordrende vinter, men vi bør ikke være uten håp. Vi kan alle – både regjeringer, helsemyndigheter og enkeltpersoner – ta avgjørende grep for å stabilisere pandemien, sa regionsdirektøren for WHOs europakontor, Hans Kluge.

Dobling av dødstall

Den europeiske regionen, som strekker seg dypt inn i Sentral-Asia, har rapportert at Coronarelaterte dødsfall har steget til nærmere 4200 per uke. Dette er en dobling av dødstallene som ble registrert mot slutten av September.

Det totale antall døde i regionen har per nå oversteget 1,5 millioner.

De tre faktorene som driver smitteøkningen – og doblingen i dødsfall – er den svært smittsomme deltavarianten av viruset, en lettelse av tiltak, og at store deler av den europeiske befolkning fortsatt er uvaksinert, ifølge WHO. De uttaler også at det forventes en ekstrem belastning på sykehuskapasiteten i 49 av 52 land mellom nå og 1. mars 2022.