NYTT LIV: Etter åtte år med sterke og udiagnostiserte smerter, kan Thomas Lislerud fiske og jakte igjen. – Takket være en ribbeinsoperasjon, sier han.

Helsetilbud legges ned – pasienter reagerer

30 minutter tar inngrepet som har gitt Thomas Lislerud (52) og flere andre kroniske smertepasienter livet tilbake. Nå legges tilbudet ned.

Bare et drøyt år etter at Kar-Thoraxkirurgisk avdelingen ved Ahus begynte å tilby operasjonen, er det slutt.

Årsak: Kapasitet

«Avdelingen ikke kan prioritere dette tilbudet opp mot avdelingens øvrige oppgaver», skriver Ahus i en epost til VG.

– Jeg kan ikke fatte at de kan gjøre dette, sier Thomas Lislerud fra Sarpsborg som jobber som systemutvikler i et dataselskap.

For ham endret operasjonen alt.

– Nå kan jeg gjøre alt jeg vil, jobbe, møte venner, fiske, bære handleposer, vaske hus eller bare sitte i sofaen og slappe av. Åtte år med smerter er over.

GLAD, MEN OPPGITT: – Her fronter jeg en sak sånn at folk skal få hjelpen jeg fikk og som mange sårt trenger, og så blir tilbudet borte, sier Kristin Duun-Gavare.

Runddans i helsevesenet

Før jul skrev VG om Thomas Lislerud (52) og Kristin Duun-Gavare (41) som begge har levd med invalidiserende smerter i mange år. Smerter som plutselig hugg til som kniver i magen, før de spredte seg som en rie i kroppen og overmannet dem av en voldsom følelse av ikke å få luft.

– Jeg ville klatre opp på veggene for å slippe unna. Samtidig kunne jeg ikke røre meg en millimeter, sier Lislerud.

Deres historier er nesten like.

De har blitt sendt fra den ene spesialisten etter den andre uten at noen har funnet årsak til smertene deres. Duun-Gavare ble utredet for fibromyalgi, kreft, endometriose, leddgikt, gallestein, nakkeprolaps, crohns sykdom, isjias, irritabel tarm. Til og med galleblæren ble operert ut. Men heller ikke da ble plagene borte.

Først da de ble undersøkt med dynamisk ultralyd av et legeteam ved Apexklinikken i Oslo, fikk de et svar. Undersøkelsene viste at de hadde et løst ribbein som gnisset mot nervene som ligger langs ribbeinene.

Diagnosen kalles slipping rib syndrome.

– Mellom hvert ribbein ligger blodkar, muskler og intercostalnerven. Når ribbeinet gnisser og dytter på nerven, kan det gi intense smerter, forklarer fysioterapeut og spesialist i muskel og skjelett Kjetil Nord-Varhaug ved Apexklinikken.

Smertene følger nervebanene ut mot rygg, mage og bryst, og kan bli så intense at de i fagmiljøer omtales som selvmordsinduserende.

– Det er rapportert at enkelte har tatt livet sitt, sa kirurg Henrik Aamodt ved Kar/thorax-avdelingen ved Ahus Universitetssykehus til VG i høst.

Til tross for de store plagene løse ribbein kan gi, fanges ofte disse pasientene ikke opp.

– Mange leger og terapeuter vet ikke engang at det finnes en diagnose som heter slipping rib syndrome, sier Nord-Varhaug.

UKJENT DIAGNOSE: Løse ribbein er underdiagnostisert og overses ofte fordi symptomene forveksles med andre tilstander, sier Kjetil Nord-Varhaug ved Apexklinikken.

Selvmordsmerter

Både Thomas Liserud og Kristin Duun-Gavare ble henvist til operasjon ved Ahus hvor et kirurgteam de siste to årene har spesialisert seg på å behandle diagnosen.

Ved hjelp av en enkel teknikk heises det løse ribbeinet opp og sys fast i det neste, slik at nerven får mer rom og at bevegelige eller løse ribbein ikke lenger irriterer nerver og kar. Inngrepet tar 30 minutter. Litt narkose, inn via en liten insisjon i huden på om lag fem centimeter og noen sting.

– For oss er det et lite og enkelt inngrep, for pasientene kan effekten være enorm. År med smerter er borte, sa torakskirurg Henrik Aamodt til VG i høst.

I fjor opererte han og kirurgene Rune Eggum og Frode Reier-Nilsen ved toraksavdelingen ved Ahus over 12 kroniske smertepasienter med slipping rib.

HÅP: Plagene er borte etter at kirurgene Henrik Aamodt og Frode Reier-Nilsen ved Ahus opererte Kristin Duun–Gavare i høst.

Thomas ble operert i mai i fjor, Kristin i november. Begge sier de har fått et nytt liv.

Etter at VG skrev om diagnosen og behandlingen har antallet henvendelser eksplodert.

– I fjor henviste jeg en til to pasienter til Ahus, siden desember har jeg henvist et 30-talls. Ventetiden er blitt opptil et år, sier Nord-Varhaug.

LIVET TILBAKE: Systemutvikler Thomas Lislerud (52) hadde sluttet å trene, sluttet å fiske, sluttet å spille på elgitaren, sluttet å dra på jakt, eller invitere venner over på besøk. – Etter operasjonen har familien fått et nytt liv. Nå kan vi gjøre akkurat det vi vil.

Ikke kapasitet

Men for et par uker siden kom brevet:

«Fra og med 1. februar 2023 stopper Kar-Thoraxkirurgisk avdeling, Ahus behandlingstilbudet for «Slipped Rib Syndrom». Dette skyldes at avdelingen ikke kan prioritere dette tilbudet opp mot avdelingens øvrige oppgaver.»

I en e-post til VG utdyper Frode Olsbø, avdelingsleder ved kar/thoraxkirurgisk avdeling på Akershus universitetssykehus følgende:

«Kar/thoraxkirurgisk avdeling har et stort antall pasienter som skal behandles innenfor pakkeforløp, samt et stort antall karkirurgiske pasienter» og skriver videre at «avdelingen ikke har ubegrensede ressurser for verken personell, kapasitet i poliklinikk eller operasjonskapasitet».

Pasientene vil ikke bli henvist til andre sykehus og hva som skjer med alle de som står i kø for å bli operert eller har fått henvisning til operasjon, er uklart.

– Jeg har ikke lenger et behandlingssted å henvise til, sier Nord-Varhaug.

Han forstår at stor pasientpågang etter VGs saker har resultert i at mange pasienter nå søker hjelp for plager de har hatt i mange år.

– Pasientene fortsetter å oppsøke oss for diagnostikk og utredning og vi har en dialog med både Helfo og de som har ansvar for behandling i utlandet ved de ulike helseforetakene for å finne alternativer fordi mange av disse pasientene har vært syke i mange år og har ikke råd til privat operasjon i utlandet.

For de som har økonomi eller helseforsikring finnes det alternativer i England. Det rimeligste koster 30 000 for operasjon pluss reisekostnader.

GOD ØKONOMI: – Tenk så mye samfunnet sparer på at folk kommer seg tilbake i jobb igjen, Duun-Gavare som jobber som systemingeniør i Forsvaret. Til tross for plagene har hun klart å stå i jobb. Det er det mange som ikke klarer. I grupper på Facebook har hun kontakt med mange som ikke har jobbet på årevis.

Hva nå?

Kristin Duun-Gavare fortviler på vegne av alle de som nå ikke får den hjelpen hun fikk.

– Det er helt uforståelig at når man endelig får et svar på år med plager, når man får en diagnose, og det viser seg at den finnes en behandling - i Norge!, så skal tilbudet legges ned.

VG har forsøkt å finne ut hvilke rettigheter og muligheter disse pasientene nå har. Avdelingsdirektør Torunn Janbu I Helsedirektoratet, avdelingspesialisthelsetjenester, svarer følgende i en epost:

«Ahus må selv vurdere hvilke tilbud de kan gi til ulike pasientgrupper som henvises til sykehuset.»