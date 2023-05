WHO: Slik påvirker lettbrus vekten din

Mange drikker lettbrus og bytter ut sukker med søtningsstoffer for å holde vekten nede. Ifølge WHO kan det gjøre mer skade enn nytte.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier at man ikke bør bruke kunstig sukkererstatning for å gå ned i vekt.