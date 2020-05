SJELDNE SYMPTOMER: Legene mistenkte Kawasakis sykdom da Melvin fikk en rekke sjeldne symptomer tidligere i mai. Kawasakis sykdom er ifølge norske FHI sjeldent, men noen tilfeller påvises i Norge hvert år. Sammenheng med covid-19 er per i dag hverken etablert eller godt forstått. Foto: Privat/Aftonbladet

Svenske Melvin (9) fikk sjeldne symptomer på corona

I flere land har leger begynt å undersøke sjeldne symptomer hos barn med coronaviruset. For ni år gamle Melvin føltes det som at huden brant.

3. mai begynte Melvin å klage på at han hadde vondt i beina og knærne. Kort tid etter begynte han å få hudutslett.

Moren Hannah Antonsen trodde det ville gå fort over, men symptomene forverret seg.

Det er den svenske avisen Aftonbladet som har snakket med Melvin og moren, som samtykker til at VG gjengir deres historie.

– Han fikk veldig mye utslett, vondt i hodet og litt vondt i halsen, sier Hannah til avisen.

Melvin hadde feber på 38 grader.

– Han hadde først og fremst vondt i kroppen og der han hadde utslett. Jeg kunne ikke gi ham en klem uten at han synes det føltes som at huden brant. Det gjorde så vondt, forteller Hannah.

Hun kontaktet helsevesenet, men måtte til slutt få en legekonsultasjon gjennom en app. Legen mente at Melvin hadde skarlagensfeber, en streptokokkinfeksjon, og foreskrev antibiotika, skriver Aftonbladet. Men Melvin ble ikke bedre.

Hannah kontaktet helsevesenet igjen.

Legene mistenkte at Melvin kunne ha Kawasakis sykdom da antibiotikakuren ikke fungerte og han fikk røde øyne. Han ble sendt til Södersjukhuset i Stockholm for videre undersøkelser, ifølge Aftonbladet.

MOR: Hannah Antonsen vil gjøre andre foreldre oppmerksom på symptomene barn kan få. Foto: Privat/Aftonbladet

Sjeldne symptomer hos barn

14. mai skrev BBC at opptil 100 barn i Storbritannia har vært rammet av en sjelden inflammatorisk sykdom.

Allerede 27. april ble britiske barneleger oppfordret til å se etter «sjeldne, men farlige» symptomer hos barn, etter åtte barn ble syke i London. En av dem var en 14-åring som døde.

Alle de åtte barna hadde symptomer som høy feber, utslett, rød øyne, hevelser og generelle smerter, ifølge BBC. De fleste av barna hadde ingen store problemer med lunger eller pusting.

Leger i USA og Storbritannia har varslet om symptomene de mener ser ut som Kawasakis sykdom og toksisk sjokksyndrom (TSS). Nå gransker leger i blant annet USA, Storbritannia, Frankrike, Italia, Spania og Sveits tilstanden hos barn, ifølge The Guardian.

Også Folkehelseinstituttet (FHI) i Norge har siden 27. april bedt norske barneleger være årvåkne og varsle om tilfeller med mulig sammenheng med covid-19.

Kawasakis sykdom er ifølge FHI sjeldent, men noen tilfeller påvises i Norge hvert år. Sammenheng med covid-19 er per i dag hverken etablert eller godt forstått.

Kawasakis sykdom Syndromet er sjeldent, men noen tilfeller påvises i Norge hvert år. Sammenheng med covid-19 er per i dag hverken etablert eller godt forstått.

Syndromet er mistenkt å utløses av infeksjoner hos genetisk predisponerte individer, men utløsende agens har aldri blitt påvist. Syndromet kjennetegnes av feber i mer enn 5 dager, vaskulitt (betennelse i blodårer) med utslett, slimhinneforandringer i lepper og munnhule, konjunktivitt (øyebetennelse), og forstørrede lymfeknuter. Den mest alvorlige komplikasjonen er betennelse og utposning av hjertets kransårer.

Symptombildet beskrevet under covid-19-utbruddet er noe annerledes ved at det er eldre barn som affiseres (barn og ungdom i skolealder), mer gastrointestinale symptomer og kardial påvirkning.

Behandling innebærer blant annet intravenøse immunglobuliner, og betennelsesdempende medikamenter som aspirin og steroider. Kilde: FHI.no Vis mer

Testet positivt

Men Melvin testet heller ikke positivt for Kawasakis sykdom, ifølge Aftonbladet.

– Legene sa at det var et mysterium og at de ikke forsto hvorfor, sier moren.

Først da ble han testet for coronaviruset – og fikk påvist covid-19.

– Det var først da de kunne se koblingen mellom alle symptomene han hadde, sier Hannah til avisen.

Etter en natt på sykehuset, fikk Melvin dra hjem selv om han fortsatt var regnet som innlagt for å blant annet ta ultralyd.

Selv i dag, to uker etter at han ble skrevet ut, er han fortsatt ikke helt frisk.

– Han er så trøtt og sliten i kroppen. Han har vond i muskler, ledd og hodet. Han har akkurat begynt å spise igjen og kommer nok til å være hjemme i et par uker til. Så vet de heller ikke hvilke bivirkninger dette kommer til å gi, han skal følges opp, sier moren til Aftonbladet.

Hun har fått beskjed om å ta kontakt med helsevesenet dersom Melvin blir dårligere.

PÅ BEDRINGENS VEI: Melvin forteller at han føler seg bedre, men at han fortsatt ikke føler seg helt frisk to uker etter han ble skrevet ut. Foto: Privat/Aftonbladet

Trenger ikke å være bekymret

Melvin selv beskriver sykdommen slik:

– Det er slitsomt, man har hodepine, vondt i halsen, høy feber, vondt i kneskålene og så klør det fordi man får små prikker på huden. Det har vært veldig slitsomt. Da jeg lå på sykehuset var jeg veldig dårlig, men nå er jeg litt bedre. Men jeg har ikke vært redd.

Hannah ønsker å stå frem med deres historie for å advare andre foreldre.

– Det er så lite kunnskap om barn og hvilke symptomer som gjelder. Jeg har selv lest om barn som blir svært syke og har fått Kawasaki-lignende symptomer, men jeg tenkte aldri at han kunne bli rammet, sier hun til Aftonbladet.

Barnelege ved Ôrebro undersitetssykehus og professor ved Karolinska institutet Jonas F. Ludvigsson mener at man ikke trenger å være bekymret som forelder.

– Det er en håndfull barn som rammes av det jeg vil kalle «covid-19-assosiert hyperinflammasjon». Det er en veldig farlig tilstand, men man skal huske at det er tusenvis av barn som smittes av coronaviruset og de fleste har milde symptomer, sier han og fortsetter:

– Tilstanden har dessuten fått stor oppmerksomhet av oss barneleger, så vi mistenker dette raskt. Man skal uansett oppsøke helsevesenet dersom man har et veldig sykt barn.

OVERLEGE: Astrid Rojahn, overlege på infeksjonsmedisinsk avdeling ved barneklinikken Ullevål sykehus. Foto: Privat

– Har sett et fåtall tilfeller i Norge

– Vi har vært oppmerksomme på disse symptomene i flere uker, og vi har lang erfaring i å behandle denne tilstanden fra før. Vi har nå også både sett og behandlet et fåtall tilfeller i Norge i forbindelse med covid-19, sier Astrid Rojahn, overlege på infeksjonsmedisinsk avdeling ved barneklinikken Ullevål sykehus.

Rojahn sier at det er sannsynlig at det vil komme noen flere tilfeller av norske barn med disse symptomene, men understreker at det er en veldig sjelden tilstand.

– De fleste barn med covid-19 får milde eller ingen symptom.

Publisert: 21.05.20 kl. 21:59

