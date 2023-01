Peder Kjøs: Derfor snakkes det så lite om overgangsalderen

Mange kvinner får tørrere vagina og mange menn får ereksjonsproblemer når de blir eldre, men sexlivet blir bedre hvis man prøver å tilpasse seg kroppens endringer, ifølge psykolog Peder Kjøs.

Noen kvinner jeg kjenner satte av en lang kveld til å snakke ordentlig om overgangsalder. De var lei av at overgangsalderen, som blir et stort tema for hver enkelt, knapt nok blir snakket om.