SMITTESTED: Bussfølget fra Sør-Rogaland sov en natt på Thon Hotel Sandven i Kvam. Nå er tre av de ansatte smittet, og hotellet er midlertidig stengt. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Coronautbruddet på busstur: Minst 100 i karantene i flere kommuner

Minst 100 er i karantene og fire er bekreftet smittet i kommunene der bussen med flere coronasyke pensjonister fra Rogaland stoppet.

Nå nettopp

Bussen med pensjonister fra Sør-Rogaland ble et sted der coronasmitten spredde seg raskt.

Tidligere denne uken ble det kjent at 33 av de 37 passasjerene som var med i reisefølget er smittet, og nå viser en ny kartlegging VG har gjort, at de smittede pensjonistene har lagt igjen coronaviruset underveis på stoppestedene også.

Minst 100 personer er i karantene, og fire er bekreftet smittet etter nærkontakt med smittede passasjerer på bussen.

De 33 bekreftet smittede passasjerene er i isolasjon. Fire passasjer, bussjåføren og to reiseledere, som ikke har fått påvist smitte, er i karantene.

Flere titalls venter nå på å bli coronatestet eller få svar på tester de har tatt.

Her stoppet bussen:

To kommuner med bekreftet smittede

På den seks dager lange bussturen hadde turfølget tretten lengre stopp.

To av kommunene har nå sporet coronasmittede innbyggere tilbake til bussen med pensjonistene.

Kvam Herad er blant de hardest rammede kommunene. Der er tre smittet, og hele 48 mennesker er nå satt i karantene.

De tre bekreftet smittede i Kvam er ansatt på Thon Hotel Sandven, hvor reisefølget bodde fra 20.–21. september.

Hotellet er nå stengt frem til 1. oktober. Kvam videregående er også stengt en uke, og en klasse på Norheimsund skole og en avdeling i Norheimsund barnehage er stengt frem til mandag. De som kan ha hjemmekontor oppfordres til det, opplyser kommunen i en pressemelding.

Slik er status i de berørte kommunene:

Én i ukjent kommune

Av de fire bekreftet smittede av busspassasjerene, er det én person i en - for VG- ukjent kommune.

Vedkommende er nærkontakt til en av pensjonistene på bussen. Denne personen har så nærkontakter i Kvinnherad, som igjen gjør at ti personer er satt i karantene der.

Torsdag ettermiddag opplyser Etne kommune, et annet stopp på bussreisen, at 25 personer er satt i karantene som følge av at reisefølget fra bussen var innom på en kafé på Åkrafjordtunet tidligere denne uken, skriver NRK.

Seks er i karantene i selve Etne kommune, resten er i kommuner rundt, opplyser ordføreren til VG torsdag kveld.

SEVERDIGHETER: Bussturen var lagt opp med stopp ved ulike severdigheter langs ruta. Her i området langs Etne, hvor 25 personer nå er i karantene. Foto: Sven Arne Buggeland, VG

Førde i Sunnfjord kommune er en annen by som nå har måttet sette folk i karantene etter å ha vært i kontakt med folk fra smittebussen.

Ni ansatte ved Helse Førde er i karantene etter sykehusets smittesporing, og syv er i karantene etter kommunens smittesporing. Det er ventet svar på flere av coronatestene på fredag, opplyser kommuneoverlege Øystein Furnes til VG.

Også Haukeland sykehus er rammet av kontakten med passasjerer på bussen, etter at en passasjer ble innlagt på sykehuset.

Ti ansatte og fire pasienter er nå i karantene, ifølge Helse Bergen.

PÅ RUNDTUR I NORGE: Nesten alle passasjerene som var med på turen er blitt smittet. Foto: Ingvars reiser

Seks overnattinger

Smitten på bussen ble oppdaget da en kvinne i 70-årene fikk et akutt illebefinnende under bussturen, og ble lagt inn på sykehus i Førde. Mandag kom meldingen om at hun hadde testet positivt på coronaviruset.

Det var den 15. september at bussen la ut på den seks dager lange turen fra Jæren.

Pensjonistene var innom seks overnattingssteder på reisen gjennom Østlandet, Dovre og Vestlandet. Alle steder der bussen stoppet har blitt kontaktet for smittesporing, sier kommuneoverlegen i Sandnes til VG onsdag.

VGs samtaler med samtlige av kommunene bekrefter at alle de aktuelle stoppestedene er informert og i gang med smittesporingsarbeid.

Stoppestedet Løten, for eksempel, har tre i karantene, men er blant kommunene som regner det som mindre sannsynlig at de har smittede. Det er fordi bussen stoppet der tidlig på turen, sier smittevernoverlege Ketil Egge til VG.

– Overholdt regler

Det var busselskapet Ingvars reiser, som drives av ekteparet Silje og Ingvar Landa, som arrangerte turen. Silje Landa har tidligere omtalt følget som en stor reisefamilie og sa at hun er lei seg for at de er blitt smittet på reisen.

– Jeg vet ikke om vi kunne gjort noe annerledes, utover å kanskje la være å reise. Vi er veldig lei oss, sa Silje Landa, som selv er sykepleier.

Kommuneoverlegen i Sandnes sa onsdag kveld til VG at busselskapet har overholdt gjeldende smittevernregler.

HANDLET RETT: Turarrangørene Silje og Ingvar Landa overholdt alle gjeldende smittevernregler, bekrefter kommunelegen i Sandnes. Foto: privat/ Silje Landa

Ukjent smittekilde

Fortsatt er det ikke kjent hvordan smitten kom om bord på bussen.

Line Vold i Folkehelseinstituttet sa onsdag til VG at de vil se på rådene og veilederen for busser etter bussutbruddet.

VGs innhenting av informasjon fra hver og én av kommunene der bussen stoppet ble gjort onsdag den 23. og torsdag den 24. September.

Publisert: 24.09.20 kl. 21:49

