Eksperter: Slik kan du senke blodtrykket uten medisiner

Nesten en million nordmenn går på blodtrykkstabletter. Det bekymret ekspertene, som mener mange vil kunne få blodtrykket under kontroll ved å ta noen enkle grep. Her er deres råd.

Av Hans Petter Treider

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I 2004 gikk 648 000 nordmenn på ulike former for blodtrykksmedisiner. I skrivende stund er antall brukere av slike legemidler kommet opp i over 932 000.