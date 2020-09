LAVERE DØDELIGHET: At flere testes og økt smitte blant unge – som gjerne får mildere symptomer – kan være noe av forklaringen på at dødeligheten faller. Foto: Shutterstock / NTB

Studie av tyske smittede: Corona-dødelighet faller i alle aldersgrupper

Færre coronasmittede dør av viruset nå enn i vår, og det gjelder også eldre som blir syke, viser en ny studie basert på tall fra Tyskland.

Oppdatert nå nettopp

Dødeligheten faller for alle aldre, og det er ikke bare fordi det er yngre mennesker som nå blir smittet, viser ny forskning.

En gruppe forskere fra Senter for bevisbasert forskning (CEBM), som er tilknyttet Universitetet i Oxford i Storbritannia, har tatt for seg statistikk for dødeligheten blant coronasmittede i Tyskland i mars, og sammenlignet dem med tall fra siste uken i august.

I starten av pandemien holdt tallet på døde seg stabilt i forhold til tallet på smittede. Nå er andelen som dør blant dem som blir smittet, gått ned, og det til tross for at antall tilfeller av smittede har gått opp, viser studien.

Kraftig nedgang blant eldre

Et overslag fra forskerne viser at for de over 80 år, lå dødeligheten på 29 prosent den siste uken i april. Den falt til 27 prosent uken etter, og lå på rundt elleve prosent fra midten av juli og utover.

Det er en nedgang på hele 61 prosent, skriver artikkelforfatterne av forskningsrapporten.

Et lignende mønster ser man i også de andre aldersgruppene i tiden mellom april og sommermånedene, viser forskningsoppsummeringen.

Kommentar: Det virker ikke som corona er like farlig lenger

Færre dør også i Norge

Folkehelseinstituttet (FHI) har foreløpig ikke gjort samme analyse i Norge, men også her ser man at selv om antallet rapportert smittede har gått opp igjen så er det ikke samme stigning i antallet alvorlig syke og døde.

– Vi mener dette dels kan forklares av at vi nå ser høyere andel smittede blant unge, som ikke har samme risiko for å bli alvorlig syke og dø som de eldre, og dels at vi oppdager langt flere av de med mild sykdom i alle aldersgrupper fordi vi tester langt flere enn vi gjorde i vår, skriver Line Vold, avdelingsdirektør hos FHI, i en e-post til VG.

Hun mener forskerne ser den samme tendensen i Tyskland med økt smitte blant unge, noe som også nevnes i artikkelen som forskerne ved The Centre for Evidence-Based Medicine har publisert.

Vold har ikke sett nærmere på testaktiviteten i Tyskland og om det at flere testes – og at man dermed også oppdager de med mildere symptomer i alle aldersgrupper – gjelder også der.

– Det kan også hende vi ser noe effekt av at man har høstet erfaring fra behandling av flere pasienter nå, og derfor kan gi et bedre behandlingstilbud, legger hun til.

Usikker vintersesong

Tyskland har hatt forholdsvis lave tall på smittede, folketallet og landets beliggenhet tatt i betraktning. Det er grunn til å tro at i andre land med større dødelighet, vil fallet i dødelighet være enda mye større, mener forskerne ved CEBM.

Spenningen ligger i hva sesongvariasjonen i smitte for høst og vinter vil ha å si for utviklingen videre, avslutter de i sin rapport for Universitetet i Oxford.

– Tester flere

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, er ikke overrasket over at dødeligheten faller. Han mener nedgangen skyldes to faktorer:

– Det ene er at man tester veldig mange flere, så man fanger opp mye større andel av mørketallene og det har nå på sensommeren for Europa vært mange yngre voksne som har testet positiv, og de blir i liten grad syke og havner ikke på sykehus, sier han til VG.

Han viser til at estimatene som Norge og WHO lenge har basert seg på er at dødeligheten antagelig ligger under en prosent.

– Sannsynligvis nærmere en halv prosent enn en prosent, men det vil vi fortsatt ikke vite sikkert før pandemien er over, sier Nakstad.

I mars meldte WHO at foreløpige tall viste at dødelighetsraten lå på mellom tre og fire prosent og organisasjonen sa da at det ville ta tid før man hadde endelige tall.

les også Det virker ikke som corona er like farlig lenger

29 millioner smittet

Vold opplyser at det globalt er meldt om nesten 29 millioner mennesker som har fått påvist coronaviruset.

Verdens helseorganisasjon (WHO) rapporterte søndag om rekordøkning i coronatilfeller verden over det siste døgnet. Da hadde over 307.000 nye tilfeller blitt påvist de siste 24 timene.

– Mange land i Europa har hatt en sterk økning i smitte de siste 14 dagene. (....)Og som i Norge ser man en økning spesielt hos unge voksne. Smittetallene er fortsatt høyest i Spania, med over 270 tilfeller per 100 000 innbyggere. Også andre land som for eksempel Frankrike har høye tall, skriver Vold.

Episenteret av pandemien er fortsatt i Nord- og Sør-Amerika, men her har det den siste tiden vært en nedgang i antall meldte tilfeller per uke.

Også i Norge har det vært en økning i antall smittede siden begynnelsen av august og flere har blitt innlagt på sykehus de siste ukene.

I uke 37 ble 20 personer innlagt mot ni uken før.

les også Norsk studie: Blodprøve kan avsløre hvor syk du blir av Covid-19

Selv om antall smittede i Norge har økt i august og september, har ikke antall coronadødsfall økt tilsvarende.

Publisert: 16.09.20 kl. 06:14 Oppdatert: 16.09.20 kl. 06:25

Mer om Forskning Tyskland Corona-dødsfall