Sykehus holder på vaksinedoser: − Tar for lang tid

Tillitsvalgte for leger, sykepleiere og jordmødre ved norske sykehus er kritiske til at det tar så lang tid å vaksinere helsepersonell.

Fredag skrev VG at vaksinedosene fra AstraZeneca er tilgjengelige. Likevel venter flere store sykehus med å bruke dem før mot slutten av neste uke. Noen forklarer ventetiden med at de må drive opplæring i å sette den nye vaksinen, andre sier de må få på plass et IT-system.

Det betyr at det kan ta opp mot 13 dager fra vaksinen ankom landet til de er satt i armen på en helsearbeider. Danskene brukte 48 timer.

— At det tar lang tid å få vaksinene ut til helseforetakene, når de allerede er kommet til Norge, er vanskelig å forstå, sier Elin Vevelstad, hovedtillitsvalgt for Den Norske Jordmorforening på St. Olavs hospital.

—Kritikkverdig

Tillitsvalgt for legene ved samme sykehus er heller ikke imponert.

— Jeg mener det er kritikkverdig at Folkehelseinstituttet bruker så lang tid på å få sendt ut dosene og håper de planlegger bedre til neste gang, sier hovedtillitsvalgt i den Norske Legeforening ved St. Olavs Vivi Bakkeheim.

Natt til forrige søndag kom 21.600 doser med vaksinen til Norge. De er fortsatt ikke brukt.

Først brukte FHI fem dager på å sende vaksinene videre, noe de erkjente til VG at kunne gått raskere. Fredag ble det kjent at flere regionale helseforetak venter med å sende ut dosene så de får vaksinert sine helsearbeidere til neste uke. Noen venter helt fredag.

Dosene som skal brukes til helsepersonell, blir sendt direkte fra Folkehelseinstituttets (FHI) lager til sykehusapotekene, som deretter sender dem videre til sykehusene.

Knut Jønsrud, leder for vaksineforsyningen i Folkehelseinstituttet, sier han er glad for at helsepersonell er ivrige på å få vaksinert seg.

– De første 21.000 dosene fra AstraZeneca-vaksine kom til landet natt til søndag 7. februar. Disse ble så pakket om og sendt ut fra Folkehelseinstituttet slik at de var hos alle Helseforetakene onsdag 10. februar. Etter det er det opp til Helseforetakene å organisere vaksinasjon av sitt helsepersonell, sier Jønsrud til VG.

Problematisk få

Med kommende ukes 1800 doser til St. Olav hospital vil 30 prosent av alle ansatte være vaksinert. Det inkluderer blant annet sykepleiere og leger, men også andre kritisk personell som ansatte på laboratoriet og mikrobiologen og spesialrenholdere.

Det er for få, mener Gro Lillebø, foretakstillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved St. Olavs hospital og peker på forsinket utsending av doser fra Folkehelseinstituttet.

— Det største problemet nå er at det ikke er nok vaksiner til alt helsepersonell, sier Lillebø.

Hun er derimot fornøyd med arbeidet St. Olav sykehus har gjort med å fordele vaksiner og lage planer for når og av hvem disse skal settes.

— Det har jo vært noe usikkerhet rundt dato for ankomst av vaksinene og har det vært litt krevende å planlegge. Det er en organisasjon med 10.500 ansatte og da krever det logistikk. Vi har ikke nok vaksiner til alle ansatte, derfor må det gjøres et prioriteringsarbeid, sier Lillebø.

Også Bakkeheim i den Norske Legeforening har forståelse for at det tar tid å rigge seg til ved sykehusene.

— På St. Olav har man satt av noen dager til forberedelse, men heldigvis er det effektivt organisert slik at alle dosene i denne runden blir satt i løpet av tre dager, sier Bakkeheim.

Ikke AstraZeneca-skeptisk

VG har tidligere skrevet at AstraZeneca-vaksinen ikke gis for personer over 65 år av mangel på dokumentert effekt for eldre. Sykepleierforbundet ba derfor Folkehelseinstituttet vurdere de nye rapportene som har kommet inn om AstraZeneca før de bruker vaksinen på helsepersonell.

— Er sykepleierne fortsatt skeptiske til AstraZeneca-vaksinen?

— Norsk Sykepleierforbunds klare holdning og anbefaling er å takke ja til den vaksinen man får tilbud om, sier Lillebø i Norsk Sykepleierforbund som kun har fått et fåtall henvendelser om AstraZeneca-vaksinen.

Heller ikke legene er skeptiske.

— Ut fra nåværende dokumentasjon ser vi ikke noe grunnlag for det, sier Bakkeheim i Norske Legeforening ved St. Olavs hospital.

Klare i Bergen

Ved Helse-Bergen-sykehusene lar ikke tillitsvalgt for overlegene seg hisse opp av noen dagers forsinkelser. Vaksineringen starter tirsdag og onsdag.

— Jeg tenker dette er ukomplisert. Vi har stått i pandemien i snart ett år, så noen dager fra eller til betyr lite. Det viktigste er at helsepersonell nå vaksineres, og Legeforeningen opplever et godt samarbeid omkring vaksinearbeidet på Haukeland, sier foretakstillitsvalgt Geir Arne Sunde i Norsk overlegeforening ved Haukeland.

Mellom 40–50 prosent av sykehusets overleger vil neste uke være vaksinert.

VG har ikke lykkes med å komme i kontakt med alle tillitsvalgte for leger, sykepleiere og jordmødre ved universitetssykehusene i Bergen, Tromsø og Oslo.