KLØR INTENST: Ryggen til denne 16 år gamle gutten er tydelig merket av atopisk eksem, også kalt atopisk dermatitt, som klør hele tiden. Foto: Privat

Beslutningsforum sier ja til medisin for atopisk eksem

Beslutningsforum for nye metoder sa mandag ja til at pasienter over 12 år med atopisk eksem kan få behandling med Dupilumab (Dupixent).

En som ble veldig glad for denne avgjørelsen er Linda Gjemsø. Hun er mor til en 16 år gammel gutt som har slitt med alvorlig eksem siden han var to år.

– Endelig tok de til fornuften og ga en gruppe som tidligere har hatt et dårlig tilbud et godt alternativ med mindre bivirkninger, sier hun til VG.

Hun forteller at sønnen, som er operert for grå stær på begge øynene, har måttet spise skadelige medisiner.

– Vi gleder oss også over at skolegangen nå blir mulig å gjennomføre for sønnen vår på samme linje som for andre ungdommer. Nå ser vi mye lysere på hans fremtid, sier Gjemsø.

I november ga Beslutningsforum bare grønt lys for at det offentlige tar regningen for denne medisinen i forbindelse med alvorlig astma for personer over 12 år.

Mandag ble det klart at også pasienter med alvorlig atopisk eksem får ja.

– Dupilumab (Dupixent) kan innføres til behandling av alvorlig atopisk dermatitt hos voksne pasienter over 18 år hvor systemisk behandling er indisert og hvor det ikke er oppnådd adekvat effekt av tidligere systemisk behandling eller hvor man har kontraindikasjoner for andre tilgjengelige alternativer, heter det i den foreløpige protokollen etter dagens møte.

Legemiddelet, som gis i sprøyteform, kan også brukes til pasienter i alderen 12 til 17 år.

Medisinen vil være tilgjengelig fra 1. april.

Publisert: 24.02.20 kl. 12:02

