Leger og sykepleier: Slik takler vi allergien

Pollensesongen er i full gang og hundretusener av nordmenn har begynt å merke det på kroppen. Hva er den beste behandlingen - og hvordan forbereder man seg best? Her er rådene fra to leger og en sykepleier - som alle er allergikere.

Pollensesongen starter vanligvis i mars, men i år begynte den et par uker tidligere.