Nytt Alzheimer-gjennombrudd: Arnstein (63) håper sykdommen kan bremses

Ni nye genetiske risikofaktorer for Alzheimer er avdekket i en stor internasjonal studie. Dette bidrar til utvikling av nye medisiner, tidligere behandling og bedre forebygging. Arnstein (63) håper sykdommen hans kan bremses. Her er forskernes råd til hvordan du selv kan redusere risikoen for Alzheimer og demens.

Norske forskere er med på å forsøke å knekke den berømte demenskoden, gjennom den til nå største internasjonale genetiske studien av Alzheimer.