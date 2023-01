Klara slet med tvangstanker i 40 år: − Til slutt lå jeg fast i sengen

Tre uker behandling endte 40 år med tvangstanker for Klara. Slik kan du ta kontroll over tankene, ifølge ekspertene.

Se for deg at hver kveld du legger deg for å sove i den myke, deilige sengen din, er det en konstant kamp mot tankene.