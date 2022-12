Se dokumentar: Kampen mot et liv som ufrivillig barnløs

Det er ikke noe Sanne og Albert ønsker seg mer enn et barn. Men fertilitetsbehandling, kunstig befruktning og alt som hører med, er en kamp i motbakke som setter forholdet deres på prøve.

VG har kun rettigheter til å vise «An Eternity of You and Me» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen er tillatt for alle aldersgrupper.