Overlege om debatten rundt filleristing: − Det er blitt et sirkus i rettssalene

Den opphetede debatten om filleristing av barn er i ferd med å utvikle seg til en «battle of experts» som går ut over barns rettssikkerhet, advarer overlege.

– Det er alltid interessant med meningsutvekslinger og vi har invitert alle motstandere for å diskutere temaet åpent og akademisk, men nå har det gått over til å bli et sirkus i rettssalene, mener Arne Stray-Pedersen, som er overlege i rettsmedisin og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

– Det blir flere og flere sakkyndige med lange, vitenskapelige utgreiinger. En «battle of experts», og utviklingen minner meg om USA, der noen har andre interesser enn å finne ut av sannheten, sier Stray- Pedersen.

Han var medisinsk sakkyndig i rettssaken i Øvre Romerike tingrett i 2019, der en far innrømmet å ha filleristet sine tvillinggutter og ble dømt til fengsel i fire og et halvt år, som VG+ skrev om på lørdag.

Arne Stray-Pedersen har gått hardt ut mot rapporten som ble offentliggjort i forrige uke. Juridiske og medisinske eksperter konkluderte med at grunnlaget for å bruke diagnosen Shaken baby syndrome ikke var godt nok i de 17 sakene de gjennomgikk.

Torleiv Ole Rognum er professor emeritus ved Avdeling for rettsmedisinske fag ved Universitetet i Oslo og deler mye av Stray-Pedersens bekymring.

– Det som opprører meg er at nå er det på vei til å bli slik at de som er ærlige og tilstår blir straffet, mens de som blånekter kan gå fri selv om det er åpenbart at det har skjedd noe. Det får en til å tenke sitt om rettssikkerheten til små barn, sier Rognum, som har jobbet som rettsmedisiner i 36 år.

Shaken baby syndrome-debatten Shaken baby syndrome eller filleristing innebærer at en person rister et barn slik at barnets hode kastes frem og tilbake.

I en studie fra 1971 fremsatte den britiske nevrokirurgen Norman Guthkelchs en hypotese om at ristingen kan føre til at blodkar i hodet til barnet brister, noe som leder til blødninger under hjernehinnen, øyebunnsblødninger og hjerneskade – en såkalt triade av skader.

Guthkelchs har flere ganger tatt avstand fra hvordan studien hans har blitt brukt.

Den svenske utredningen (SBU) fra 2016 konkluderte med at den vitenskapelige forskningen bygger på et sirkelresonnement.

Blødningene kan skyldes andre ting som komplikasjoner under fødsel eller medfødt vannhode. Noen studier viser at en andel barn er født med en subdural blødning, som ofte forsvinner av seg selv.

SBU-rapporten har blitt kraftig kritisert, blant annet fordi det bare er studier av triadeskader som har blitt gransket og man har sett bort fra andre kliniske opplysninger.

Svenske rettsmedisinere bruker ikke lenger diagnosen, men svenske barneleger er uenige i SBU-rapportens konklusjon.

Denne uken kom en ny rapport som i likhet med SBU-rapporten sår tvil om triaden som bevis. En gruppe norske og svenske juridiske og medisinske eksperter har gjennomgått 17 barnevoldsdommer fra perioden 2004–2015 og mener at flere foreldre kan være feilaktig dømt for å ha mishandlet barna. (Kilder: Norsk Helseinformatikk, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Wikipedia og NRK) Vis mer

Han synes mye har endret seg i rettssalene:

– For 30 år siden sa forsvarerne, med Hestnes i spissen, til den tiltalte: «Si det som det er, så skal vi prøve å gjøre det beste ut av det». Nå er mottoet mer at det som ikke kan bevises har ikke funnet sted. Og nettopp disse sakene er blant dem som er vanskelig å bevise fordi vitnene er jo som regel de samme som gjerningspersonene, sier Rognum.

Diagnosen kalles «Shaken baby syndrome» – på norsk oversatt til filleristing. Diagnosen utgjør en såkalt triade av skader som i nesten 50 år har vært brukt til å fastslå at filleristing av barn har skjedd. Den kjennetegnes av blødninger i øyehulen. Samt blødninger under hjernehinnen og hjerneskade.

Motsatt side

Den pensjonerte nevrokirurgen og professoren Knut Wester ved Universitetet i Bergen er blant ekspertene bak rapporten som kom denne uken.

Wester har vært sakkyndig i flere rettssaker og har medvirket til at foreldre også i Norge er blitt frifunnet.

– Men det er først den siste tiden. Jeg var 74 år og hadde jobbet som nevrokirurg i nesten 40 år, da jeg kom borti dette. Jeg hadde aldri før blitt spurt om å være sakkyndig i slike saker. Det synes jeg er påfallende, at de som arbeider med diagnostikken og behandlingen av barn med alvorlige hodeskader i Norge ikke engasjeres som sakkyndige i slike saker.

– Mener du at de norske rettsmedisinerne ikke kan nok om dette?

– Det er en mulig tolkning av det jeg sier ja. Jeg har sett i konkrete saker at de ikke er villig til å se på alternative forklaringer.

– Er det en fare for at det blir mer en kamp mellom eksperter i rettssalene istedenfor fokus på barnet?

– Jeg tror alle eksperter oppfatter det som at de ivaretar barnets interesser, sier Knut Wester.

– De som har det til nå vanlige synet, nemlig at man kan fastslå filleristing på grunnlag av bestemte medisinske funn etter at den angivelig ristingen har skjedd, mener at det er til barnets beste at det fjernes fra omsorgspersoner som kan ha skadet det. De som hevder at det ikke finnes medisinske funn som kan bevise filleristing, er bekymret for at foreldre skal bli uskyldig dømt og barnets familie ødelagt som følge av feildiagnostisering på sviktende grunnlag, noe de har sett mange ganger – det er ikke til barnets beste, sier han.

Kritiserer den norske påtalemyndigheten

Den svenske professoren Anders Eriksson synes det kan virke som om påtalemyndigheten i Norge har tatt stilling i debatten.

– De ønsker i hvert fall ikke sånne som meg, som stiller spørsmål ved diagnosen, i rettssalene. De velger kun sakkyndige ut fra dem som har det motsatte synet. Den eneste rettsmedisineren de har rekruttert fra Sverige til Den rettsmedisinske kommisjon er den eneste svensken i fagmiljøet som mener det motsatte av Ingemar Thiblin og meg. De ønsker bare den ene siden av saken og gjør alt for å unngå diskusjon, mener Eriksson.

Riksadvokaten er blitt forelagt kritikken fra Eriksson og Wester.

Slik svarer kommunikasjonsrådgiver Mie Skarpaas i en mail:

«Vi ønsker ikke å kommentere dette. Riksadvokaten er kjent med artikkelen, og kommer til å se nærmere på sakene som omtales. Det er for tidlig på nåværende tidspunkt å si om det som fremkommer i artikkelen vil gi foranledning til noe initiativ fra riksadvokatens side, og hva det i så tilfelle vil bestå i.»

– Bør undersøke med en gang

De norske rettsmedisinerne Torleiv Rognum og Stray-Pedersen mener det er viktig å se på barnets skader sammen med opplysninger fra politi og barnevern. Se etter om historiene som gis som forklaring på skadene kan stemme og se etter logiske brister.

– Slike forhold kan bli forbigått i rene teknikaliteter i denne diskusjonen. Skadene plukkes fra hverandre for å vise at hver enkelt av dem ikke er bevis på vold. Eriksson og hans meningsfeller forenkler og forvrenger, mener Stray-Pedersen.

– Jeg tror det er av stor betydning at vi må undersøke barna med en gang de kommer til sykehuset. Da kan vi se om det kanskje er blåmerker eller andre ting i tillegg. Der vi har tilståelsessaker i Norge er kjennetegnet at vi har kommet inn med en gang. I Sverige kommer rettsmedisinerne inn uken etter, sier han.

Anders Eriksson og Ingemar Thiblin bekrefter at det i Sverige kan ta noe tid før rettsmedisinere er på plass for å undersøke barnet.

– Det kommer an på hvor snart barnelegene eller sosiale myndigheter politianmelder skaden, og kan variere fra noen få dager til uker eller mer, sier Anders Eriksson. Ingemar Thiblin er enig i den beskrivelsen.

– I saken med tvillingene «Max» og «Lukas» skal noe av mishandlingen ha foregått ved at hodene har blitt kastet fra side til side i vippestoler. Kan barn virkelig få så store skader av det?

– Ja, det er ikke monsterforeldre det er snakk om i disse sakene, men vanlige folk. Det kan ofte være snakk om rus eller annen ballast, men også vanlige mennesker i stressede situasjoner, sier Stray-Pedersen.

Mer forskning

Torleiv Ole Rognum mener det er viktig med mer forskning og er glad for å se at det nå er flere tunge søknader på vei fra et bredt miljø. Han ønsker også selv å bidra til gjennomføring av prosjekter som seniorforsker.

– Det er mulig at spedbarn kan ha forskjellig tålegrense for hardhendt behandling. Skademekanismer og faktorer som eventuelt gjør noen spedbarn mer sårbare enn vanlig, må studeres med vitenskapelige metoder, sier han.

Han understreker at dette handler om både medisinske prinsipper og vår rettssikkerhet.

– Det har stor betydning for hele samfunnet vårt og er altfor viktig til at vi kan nøye oss med å lytte til dem som roper høyest, sier han.

PS: Max og Lukas er ikke tvillingenes ekte navn. Av hensyn til barna er familien anonymisert, og omtales med fiktive navn.

Publisert: 13.10.20 kl. 21:10

