En million er rammet: Susann (34) er usynlig syk

Hver dag kjemper Susann (34) for å kunne delta i livet. Flere enn en million nordmenn lever som henne med muskel- og skjelettplager. Ifølge en ny rapport rammer dette helseproblemet flest og koster mest. Her er 10 gode råd for å leve bedre med smerter og utmattelse.