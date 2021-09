Tidlig i vår så han frem til å få oppleve dette. Men brått ble Runar (61) alvorlig corona-syk. Nå trener både han og kona Lise (58) for å ta livene sine tilbake.

Covid-pasientenes lange kamp

Det skulle bli den aller fineste sommeren. Den lille flokken med fire, fine barnebarn skulle utvides med to til. Det var like før for mellomstedatter Trinelise. Og yngstedatter Veronica hadde termin sent i juni.

Familien ventet på to små jenter. Vårdagene var fine for besteforeldrene Lise Aass Severinsen (58) og Runar Severinsen (61) i det store huset ved Frierfjorden i Bamble.

Som vanlig står maten på bordet da Lise kommer hjem fra jobben som driftssjef i ISS. Runar, leddgiktrammet og ufør, har nektariner og druer i drivhuset. Øl brygger han seg selv. Fryseren er full av selvskutt villsvin, rådyr og hjort. Kjøttdeigen kverner han på kjøkkenet.

Runar elsker å lage mat. Og brødet, det er selvsagt hjemmebakt.

Men lørdag 8. mai våkner Lise og er i dårlig form. Rett over helgen blir smitten bekreftet. Runar er nettopp vaksinert. Han tester negativt.

Det går ett døgn, så kommer symptomene smygende også hos ham. Torsdag 11. mai bekreftes coronasmitten hos Runar.

Men snart skulle det bli langt mer dramatisk. Med konsekvenser ekteparet ikke kunne forestille seg. I fire måneder har VG fulgt dem gjennom den tøffe sommeren med sykdom, innleggelse og rehabilitering – både hver for seg og sammen.

5000 innlagte

På treningsapparatene til LHL-sykehuset ved Gardermoen presser Runar kroppen alt han kan. Slangene fra oksygenflasken er festet til nesen.

Vi er tidlig i juli, og hjemme i Telemark har 61-åringen har vært igjennom et sykehusopphold før rehabiliteringen han nå er i gang med.

Fysioterapeutene beveger seg mellom pasientene. De rettleder og motiverer. Avdelingsoverlege Nils Henrik Holmedahl titter inn fra døråpningen.

For Runar kjennes det trygt. Han jobber så svetten siler. Han kjenner at kroppen våkner. Pusten er blitt bedre. Viruset har herjet hardt med lungene. Nå er det tid for restart i trygge omgivelser.

– I bakhodet ligger hele tiden tanken der: Hit må Lise også komme, forteller han.

– Hun blir ikke bedre. Hun trenger også hjelp!

Tre uker ut i Runars opphold kommer også Lise til rehabiliteringssykehuset. Begge havner blant de heldige som får et rehabiliteringsopphold etter alvorlig covid-sykdom.

Da har ekteparet vært igjennom flere uker med tøffe tak hver for seg. De er ikke alene:

Rundt 5000 pasienter har vært innlagt på norske sykehus med alvorlig lungesykdom forårsaket av coronaviruset. Nærmere tusen har vært så syke at de har ligget på intensivavdeling.

Totalt har over 173.000 testet positivt siden pandemien brøt ut for halvannet år siden. 827 er døde.

– Mange har behov for rehabilitering, men går hjemme med langvarige plager, sier avdelingsoverlege Nils Henrik Holmedahl ved sykehuset til Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) ved Gardermoen.

– Vi hadde 82 covidpasienter på rehabilitering i fjor og har hatt 187 hittil i år. Vi vet at minst 37 pasienter kommer senere i år. De fleste har vært alvorlig syke og innlagt på intensivavdelingen, noen på respirator. Men vi har også hatt pasienter her som kun har gått med disse plagene hjemme – og ikke blitt friske.

LHL-sykehuset er nesten splitter nytt. Der trener Runar og Lise i en gruppe med pasienter som alle har hatt tøffe runder med alvorlig lungesykdom. Flere var syke for mange måneder siden, men er fortsatt preget av ettervirkningene. – På sykehuset sa de at dette kom til ta lang tid, forteller Lise. – Jeg skulle tatt den vaksinen et par uker tidligere. Da hadde jeg sluppet dette, sier Runar.

Hentet i ambulanse

Tilbake til mai: Under de første dagene som coronasmittet er begge i grei form. Lise jobber litt hjemmefra. Hun er mellomleder og har ansvar for andre.

Men så tar viruset ordentlig fatt. Begge blir raskt dårligere. Tirsdag 18. mai blir dramatisk:

Lise våkner grytidlig. Hun er plutselig veldig dårlig og sliter med pusten. Formen er så elendig at ekteparet ringer 113. Ved 06-tiden blir hun hentet av ambulanse.

Runar ser ambulansepersonalet i fullt smittevernutstyr dra av gårde med kona. Han er skremt.

– Jeg var redd for at jeg aldri skulle se henne igjen, forteller Runar i dag.

Han tørker noen tårer. Det har vært tøffe tak i familien Severinsen denne sommeren.

Etter å ha blitt hentet med ambulanse legges Lise inn på intensivavdelingen på Sykehuset Telemark i Skien. Hun får pustehjelp og beskjed om å ligge så mye som mulig på magen. Det er gunstig for alvorlig lungesyke. Heldigvis stabiliseres tilstanden hennes raskt.

Men hjemme i huset ved sjøen blir Runar dårligere. Det er bare seks timer siden Lise ble hentet da han selv faller om på baderomsgulvet. Formen er så dårlig at han ikke kommer seg på bena.

Runar kryper ut i gangen, får tak i telefonen og ringer 113. Nå blir også han hentet av ambulanse.

61-åringen legges inn på infeksjonsavdelingen på Sykehuset Telemark. Han har vanskelig for å puste. Runar, som beskriver seg selv som vanligvis «relativt frisk», ligger i sykesengen og er fullstendig slått ut av sykdommen.

Han tenker: «Er det så ille å få covid?»

– Det verste var å ikke få puste, forteller han i ettertid.

På Sykehuset Telemark flyttes han til intensivavdelingen. Der ligger allerede Lise.

– Vi var seks pasienter på rommet. Lise og jeg kommuniserte tvers over rommet. Det var spesielt, minnes Runar.

Mens han ligger der i halvsvime, kommer tekstmeldingen fra datter Trinelise:

Det er 21. mai, og hun har født! Lille Mia Viola er frisk og fin. Runar gråter der han ligger i sykesengen.

– Jeg husker det i tåka. Det ble stor oppstandelse på avdelingen. Jeg måtte bort til kona. Det var spesielt.

Sår følelse i lungene

De siste dagene på sykehuset i Skien ligger Runar på ordinær lungeavdeling. Da er Lise skrevet ut og sendt hjem.

Begge har følt seg svært godt ivaretatt.

– Tenk så mange liv de har reddet på sykehusene. De var helt fantastiske! Jeg ble virkelig tatt godt vare på, sier Runar.

21. juni kjøres han i ambulanse direkte fra Sykehuset Telemark til rehabiliteringsopphold på LHL-sykehuset ved Gardermoen.

Imens prøver Lise å trene seg opp på egen hånd hjemme. Pusten er dårlig, og hun er preget av sykdommen.

– Jeg prøver å gå en halvtime hver dag og gjør øvelser jeg har fått fra fysioterapeuten. Blant annet løfter jeg halvlitersflasker fylt med vann. Jeg kjenner at det ikke er godt nok. Jeg trenger kyndig hjelp for å bli bedre, forteller Lise til VG i begynnelsen av juli – før hun blir tilbudt rehabilitering.

Hun tenker mye på jobben, men er langt fra arbeidsklar:

– Jeg må bruke kreftene på å restituere meg. Runar og jeg er ikke godt trent, men vi går mye turer. I fjor var vi så spreke at vi var på Prekestolen. Nå hadde jeg ikke kommet opp den første bakken en gang! Jeg går turer og blir gørrsliten. Den voldsomme hosten er mer eller mindre borte, men jeg har en sår følelse i lungene. Det tærer på.

Drømmer om jakt

Det er dagen etter termindatoen til yngstedatteren Veronica. På LHL-sykehuset trener Runar så svetten siler.

To fysioterapeuter følger gruppen med pasienter som flytter seg mellom apparatene. På gulvet ved siden av Runar står en grå oksygentank. En tynn slange fører luft opp til nesen. Litt etter litt skal treningen gjøre ham uavhengig av oksygentilførsel.

– Sykdommen slo beina under meg. Jeg hadde aldri trodd at det skulle bli så ille. Jeg gikk veldig raskt fra å være relativt frisk til å bli veldig syk med respiratorbehov, sier Runar.

Han priser seg lykkelig over rehabiliteringsoppholdet.

– Før fløy jeg i skogen. Jeg fisket og jaktet, plukket sopp. Jeg skal tilbake dit, varsler Runar.

– Når jeg er ferdig her, skal jeg rett på villsvinjakt i Sverige. Men foreløpig må han trille med seg oksygenflasken overalt.

Han merker likevel at lungene blir litt bedre dag for dag. Kroppen heles. Det er en god følelse.

Runar og de andre covid-pasientene han trener med, er blitt godt kjent. De vet at de er heldige som har fått tilbudet.

– Det er heldigvis noen som blir fort friske av covid. Men det gjelder absolutt ikke alle, påpeker Runar.

– Veldig mange sliter i lang tid. Og det er uvisst når de kan fungere normalt igjen. Mange sliter også med arbeidsgivere som ikke har informasjon eller forståelse for senvirkninger av covid.

Støtter hverandre

Det er på slutten av Runars opphold at Lise får sitt rehabiliteringstilbud. Da er nok et barnebarn, lille Tiril, født. Sommeren 2021 er blitt innholdsrik.

Mormor Lise kjenner at jobbformen fortsatt er langt unna. Kanskje kan hun starte opp igjen nærmere jul. Nå er de en gruppe pasienter som trener sammen og støtter hverandre.

– Vi vet ikke ennå

Fysioterapeut Silje Ask Solbakken veileder pasientene.

– Vi kartlegger tilstand og behov når de kommer inn og gir dem individuelle program. Når de blir inaktive, forsvinner muskelmassen fort. Her trener de både kondisjon og styrke. Begge deler er viktig, sier hun.

Solbakken beskriver oksygentrengende pasienter som etter kort tid på rehabilitering klarer å gå noen minutter på tredemølle.

– I løpet av tre–fire uker øker de beinstyrken opp mot 30 prosent. Noen går fra å være oksygentrengende til å kunne løpe på tredemølle. Men oppholdet her er bare starten. Hvis de ikke fortsetter treningen hjemme, tar det ikke mange ukene før de er tilbake i dårlig form, sier hun.

Avdelingsoverlege Nils Henrik Holmedahl følger pasientene tett.

– Hvor mye kan repareres?

– Det vet vi ikke ennå, svarer han.

– Det er snart halvannet år siden de første tilfellene. Vi har noe erfaring fra MERS-utbruddet i 2012, som også var et coronavirus. En del MERS-pasienter fikk lungefibrose. Vi er spente på om vi ser det samme nå. Det tas mange tester, store datamengder analyseres, og det publiseres mye kunnskap.

Lungefibrose er arrdannelser i lungevevet som gir pusteproblemer.

Pasientene beskriver tungpust i sammenhenger der de ikke har opplevd det før.

– Det mest dramatiske er selvsagt de døde pasientene. Men det er store tap også for dem som overlever alvorlig sykdom. De opplever tapt arbeidsevne og livskvalitet, fortsetter Holmedahl.

– Pasientene trenger rehabilitering. Resultatene er gode.

I den velutstyrte treningssalen sitter pasientgruppen på spinningsykler og treningsapparater. De veiledes tett og har fremgang, ifølge avdelingsoverlegen.

– Jeg tenker med skrekk på India, med én million døde. Når du ser våre pasienter, kan du tenke seg hvilken skygge denne sykdommen kaster inn mot dem som har overlevd. Vi er fantastisk heldige.

– Fortsatt svarte dager

På rehabiliteringssykehuset opplever Runar Severinsen solide oppturer Men han legger ikke skjul på at det også følger nedturer med alvorlig sykdom. Under oppholdet har han hatt noen svarte dager.

– Jeg var her på rommet en kveld, med oksygenflaske og slange til nesen. Jeg lå og tenkte på om det er sånn det skal fortsette. Jeg mistet troen på at jeg skal slippe den flasken. Det var en mørk dag og jeg trengte en prat med en sykepleier. Hun forklarte om stive lunger og at formen vil bli bedre, forteller han.

– Det vil fortsatt komme svarte dager. Da skal jeg tenke positivt. De kan ta kroppen min, men humøret får de aldri.

Etter overstått rehabilitering er sommeren tross alt blitt ganske bra. Runar og Lise har vært på tur med bobilen. Og de har fått hilse på nye barnebarn. Tidlig i september er den grå flasken byttet ut med en liten maskin i en veske.

Den produserer oksygen og er fortsatt med når Runar er seg ut av huset, men han trenger ikke påfyll like ofte som før.

Formen blir bedre. Men å bevege seg rundt med munnbind, det går ikke.

– Da får jeg ikke i meg nok luft, sier Runar.

Lise skal prøve seg litt på jobb, men hun er fortsatt langt unna sin vanlige arbeidskapasitet.

– Det kommer nye virus. Jeg tror dette blir den nye normalen, sier Runar.

Før forrige helg ble både han og Lise vaksinert for andre gang. Kommunen ringte. De nølte ikke.

Hans eget liv blir også stadig mer normalt. Jakt er viktig. Søndag kom en SMS:

«Da er jakt i Sverige avtalt. Fra Onsdag 06.10 til Tirsdag 14.10. Blir jakt på Villsvin, Dåhjort, Rådyr og Hjort.»