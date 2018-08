MED HJERNEN I HÅNDEN: Overlege Petter Brandal sendte søknad til Beslutningsforum om å få behandlingen til Norge i 2014. Den ble aldri godkjent. Nå ligger samme behandling til vurdering på nytt. Foto: Fredrik Solstad, VG

«Hjernehjelm» til 1,8 millioner mot kreft kan forlenge liv: – Bør innføre behandlingen

RADIUMHOSPITALET (VG) En elektrisk «hjelm» kan forlenge livet til dødssyke kreftpasienter, viser forskning. I 2015 ble det søkt om å få behandlingen til Norge. Fire år senere ligger den fremdeles på vent.

– Dette er de første positive resultatene for denne pasientgruppen på tolv år. En studie fra i fjor viser klart at behandlingen har effekt. De som ønsker det bør få tilbud om behandling, sier fagansvarlig overlege ved Radiumhospitalet i Oslo, Petter Brandal, til VG.

TODELT HELSEVESEN: I en serie artikler setter VG fokus på utfordringene knyttet til stadig dyrere legemidler, og skillet det skaper mellom privat og offentlig helsevesen.

I Norge mener 60 prosent at vi har et todelt helsevesen, der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får, ifølge helsepolitisk barometer for 2017.

I Norge kan pasienter med god økonomi kjøpe behandling privat, før den godkjennes i det offentlige. Ventetiden før en medisin godkjennes i det offentlige kan være år. Ikke alle medisiner blir godkjente - mange er for dyre.

Norske pasienter kan få tilgang til ny, utprøvende behandling i ventetiden via den såkalte unntaksbestemmelsen. Leger kan søke om unntak for sine pasienter hvis de mener personen vil ha nytte av en gitt medisin.

En kartlegging VG har gjort viser at ordningen praktiseres ulikt forskjellig steder i landet. Postnummeret ditt kan dermed ha mye å si for hvordan behandling du får.

Overlege: «Kan gi ekstra levetid»

Overlegen snakker om «Optune», som brukes i behandlingen av glioblastom - den vanligste og hissigste formen for hjernekreft. Pasienter med denne diagnosen har en rasktvoksende, ondartet svulst i hjernen. Svulsten kan bare delvis fjernes med kirurgi, fordi svulstvevet vokser seg inn i hjernen.

Det finnes få behandlingsmuligheter. Gjennomsnittlig levetid er bare litt over ett år. Med Optune kan pasientene få 3–5 måneder ekstra levetid med god livskvalitet. Det betyr en forlenget levetid på omtrent 30 prosent.

– Flere av disse pasientene er relativt unge voksne, med familie og små barn. Da betyr de ekstra månedene mye, sier Brandal.

Optune er en batteridreven strømgenerator som bæres i en sekk på ryggen. Den er koblet til fire elektroder som festes på hodet (se bilde). Ved hjelp av elektrisitet sendes små, pulserende støt til hjernen som forstyrrer celledelingen i kreftcellene slik at svulsten slutter å vokse.

Pasienten må barbere hodet og gå med maskinen på hodet i opp mot 24 timer i døgnet.

Men listeprisen for denne behandlingen er høy, viser et dokument fra Nye Metoder. 150.000 norske kroner per måned, per pasient.

Optune ble godkjent i USA for pasienter med tilbakefall i 2011, og for nydiagnostiserte pasienter i 2015. Den brukes også i Australia, og Sverige planlegger å starte behandling med Optune i løpet av 2018.

Ville være tidlig ute - fikk nei

Etter at lovende studieresultater ved behandling med Optune ble lagt frem på flere konferanser i 2014, sendte Brandal en søknad til Beslutningsforum - som bestemmer hvilke medisiner norske sykehus skal tilby - om å få behandlingen til Norge.

– Jeg tenkte at for en gangs skyld hadde vi muligheten til å være frempå med å hente ny, lovende behandling til Norge, sier Brandal.

Men studieresultatene ble ikke regnet som dokumentasjon nok, og søknaden ble skrotet. I desember 2017 ble de oppdaterte resultater publisert i et lovende, medisinsk tidsskrift. I mai havnet søknaden på bordet til Beslutningsforum igjen - fire år etter at Brandal gjorde dem oppmerksomme på Optune første gang.

OM GLIOBLASTOM: Pasienter som tåler standard behandling har en median levetid på 15-16 måneder og omtrent 150 av pasientene er aktuelle for den nye metoden.

Dagens behandling omfatter kirurgi, strålebehandlig og kjemoterapi med temozolomid.

Ca 200-250 pasienter får diagnosen hvert år i Norge.

– Frustrerende

VG har vært i kontakt med Beslutningsforum for å høre hvorfor søknaden har tatt så lang tid. De henviser til sine nettsider, hvor det står:

«Folkehelseinstituttet skulle gjøre en hurtig metodevurdering, som vil si at firmaet selv skulle levere dokumentasjon. Firma leverte ikke slik dokumentasjon, og det ble bestemt av Bestillerforum RHF at oppdraget skulle avsluttes/avbestilles i januar 2017. Nå har det kommet nye resultater fra kliniske studier som gjør at oppdraget kan bli aktualisert.»

– Det er frustrerende å ikke kunne tilby dette. For meg er det åpenbart at vi bør innføre denne behandlingen. Jeg har prøvd å engasjere meg i flere runder, men nå har jeg innsett at jeg får la de som bestemmer ta avgjørelsen, sier Brandal.

– Jeg syntes det er rart at vi som er spesialister ikke har mer innflytelse i disse prosessene.

Tidligst 2019

En ny vurdering i Beslutningsforum kan ta alt fra noen måneder til år. Brandal tror ikke Optune vil bli godkjent før tidligst i 2019. I mellomtiden har private aktører kommet på markedet.

På Aleris kan pasienter få hjelp til å inngå egen kontrakt med legemiddelfirmaet Novocure, slik at de kan bruke Optune hjemme.

Prislapp? 1,8 millioner i året. Det bekrefter Marius Normann ved Aleris ovenfor VG.

Kostnad for privat hjelp: Fem millioner for to år

VG er kjent med at et fåtall norske pasienter har fått behandling med Optune i utlandet, blant annet Sveits. Så mange som 150 norske pasienter kan være aktuelle for behandling.

– Det handler om å gi dødssyke pasienter tilgang på den behandlingen som har visst seg å være helt klart best, sier Brandal.

Hjernesvulstforeningen har også engasjert seg i kampen om å få Optune til Norge.

– Vi har forsøkt å få oppmerksomhet rundt behandlingen og offentlig finansiering av dette. For en pasient som benytter Optune privat og lever i to år, vil det bety en kostnad på ca fem millioner, noe som for de fleste vil bety å etterlate seg en familie i bunnløs gjeld, sier generalsekretær, Rolf J. Ledal.

– Optune er neppe en kur i seg selv, men gir etter det jeg kan se forbedret livskvalitet og forlenget overlevelse, for en gruppe som i realiteten har fått sin dødsdom.