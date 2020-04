5-ukersprogrammet: Lær deg å like å løpe

Har du lyst til å komme deg over joggekneika? Her er idretts-professorens 5-ukers-program for nybegynnere.

Nå nettopp

Treningssentrene er stengt og stadig flere bruker marka og veier for å holde seg i form. Men ikke alle er like komfortable med å løpe.

Ingrid Marie Willassen var en av dem.

