Slik ble Helena kvitt lavt stoffskifte – og vektproblemer

Hjernetåke, en uforklarlig vektoppgang og den konstante følelsen av å være syk. Da Helena Stjelke (55) omsider oppsøkte legen, viste en blodprøve at hun hadde lavt stoffskifte. Til slutt fikk hun behandlingen som fungerte.

Helena Stjelke følte seg ofte trøtt og sliten, konstant småforkjølet og kald. Til tross for at hun levde et aktivt liv med trening flere dager i uken, gikk vekten opp.