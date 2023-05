9000 rammes hvert år: Grepene som kan forebygge hoftebrudd

Brudd i hofta kan være fatalt for eldre. Mange blir alvorlig skadet og overlever ikke det første året etter bruddet. Her er ekspertenes råd til hvordan du best forebygger lårhalsbrudd.

– Det er et samspill mellom mange faktorer som gjør at vi holder oss på bena, og det er egentlig ganske komplisert.