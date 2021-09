Anne-Lene (36) om elektrosjokk: – Det var veldig skummelt i starten

Hun husker ingenting fra sitt eget bryllup. Men for Anne-Lene har elektrosjokkbehandlingen blitt en trygghet. Nå mener tobarnsmoren det nesten er verre å fortelle folk at hun er uføretrygdet, enn at hun er bipolar.

I mars 2021 ligger 36 år gamle Anne-Lene Fredriksen på et behandlingsrom ved psykiatrisk avdeling på Blakstad sykehus i Vestre Viken.