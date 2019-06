For Isabella har livet knapt begynt

Nå forbereder foreldrene seg på at det snart tar slutt.

– Da forsto jeg hvor ille dette var. Når en overlege fra et annet sykehus reiser i to timer for å snakke med oss.

Inne på sykehuset i Molde, klarte ikke pappa Lars vente lenger:

«Har du fått svar på blodprøvene?»

«Ja, jeg har fått svar», sa barnelegen.