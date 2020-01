Ny metode: Styr tankene og bli kvitt angsten

Kan depresjon og angst behandles på ti uker ved å slutte å gruble? Det mener psykolog Pia Callesen, som har skrevet bok om metakognitiv terapi. Professor ved NTNU sier det er mye som tyder på at terapien vil ta over som anbefalt behandling for angst og depresjon i fremtiden.

Sannsynligvis får 15–25 prosent av alle kvinner og 7–12 prosent av alle menn en behandlingstrengende depresjon i løpet av livet, ifølge Norsk Helseinformatikk.

