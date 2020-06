Ekspertene: Slik kjenner du igjen en kvinnelig psykopat

De mannlige psykopatene er de vi hører mest om, men det kan være like krevende å forholde seg til de kvinnelige. Er du i et forhold med en kvinnelig psykopat, kan det ta lang tid før det går opp for deg. Slik er kjennetegnene, ifølge ekspertene.

Signe Aarestrup, Ekstrabladet

Malin Vindheim

For mindre enn 10 minutter siden

Psykopat. Ordet leder ofte tankene i retning av kaldblodige seriemordere, sedelighetsforbrytere og voldspersoner.

Men mennesker med psykopatiske trekk er mer utbredt enn som så.

