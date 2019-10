Ny forskning: Gir håp for migrene-ofre

Migrene er en svært lammende sykdom for de hundretusener som rammes. Nå jobber danske og norske forskere intenst med løsninger som kan gi livskvaliteten tilbake til de som sliter. Her er behandlingene de mener virker best.

Nå nettopp

Migrene er utvilsomt en av våre mest utbredte folkesykdommer.

900.000 nordmenn lider av migrene og kvinner rammes 2–3 ganger så ofte som menn.